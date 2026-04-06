China cambia las normas: el país toma medidas para regular los humanos digitales y prohíbe servicios adictivos para niños

Los humanos digitales, seres virtuales similares a las personas, son una de las grandes tendencias en el sector de la tecnología. Y ahora están en el punto de mira de China, país que acaba de tomar medidas para regularlos.

El regulador del ciberespacio de China ha publicado un borrador de reglamento para supervisar el desarrollo en línea de los humanos digitales, que exige un etiquetado claro y prohíbe los servicios que puedan engañar a los niños o fomentar la adicción, según señalan desde Reuters.

Según las normas publicadas, la Administración del Ciberespacio de China propondría que se incluyeran etiquetas destacadas de "humano digital" en todo el contenido humano virtual y que los humanos digitales no proporcionaran "relaciones íntimas virtuales" a menores de 18 años.

El borrador también prohibirá el uso de información personal de otras personas para crear humanos digitales sin su consentimiento o el uso de humanos virtuales para eludir los sistemas de verificación de identidad.

Igualmente, los seres humanos digitales tienen prohibido difundir contenido que ponga en peligro la seguridad nacional, además de incitar a la subversión del poder estatal, promover la secesión o socavar la unidad nacional, según el borrador de las normas.

Avatar hiperrealista creado a partir de un iPhone. Epic Games Omicrono

El documento también recoge que el país asiático recomienda a los proveedores de servicios prevenir y rechazar el contenido sexualmente sugerente, que representa horror o crueldad, o que incite a la discriminación por motivos étnicos o regionales.

Igualmente, se le insta a tomar las medidas que sean necesarias para intervenir y brindar asistencia profesional cuando los usuarios presenten tendencias suicidas o autolesivas.

La nueva regulación busca llenar el vacío legal que existía en torno a los humanos digitales y fijar las reglas del juego para que la industria crezca de forma ordenada, según recoge un análisis publicado por el propio regulador del ciberespacio chino.

"La gobernanza de los humanos virtuales digitales ya no es simplemente una cuestión de normas industriales; más bien, se ha convertido en un problema científico estratégico que concierne a la seguridad del ciberespacio, los intereses públicos y el desarrollo de alta calidad de la economía digital", añadió el organismo chino.

El movimiento de Pekín llega en un momento crítico: los humanos digitales avanzan más rápido que las leyes capaces de contenerlos, y China ha decidido que no puede permitirse esperar para poner límites a una industria que ya mueve miles de millones de dólares.