Apple planea abrir Siri a otros asistentes de IA rivales en iOS 27: ChatGPT dejaría de ser exclusivo, según un informe

Apple, que recientemente confirmó la fecha de la WWDC 2026, lleva tiempo trabajando en una nueva Siri, cuya llegada se ha ido retrasando debido a diversos problemas. Una herramienta que se podría abrir a otros asistentes de inteligencia artificial (IA) de la competencia, según un nuevo informe.

La compañía de la manzana mordida estaría planeando abrir su asistente de voz Siri a servicios de inteligencia artificial rivales, más allá de su asociación actual con ChatGPT de OpenAI, según informan personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg News.

Según se indica en el informe, la nueva medida estaría prevista como parte de la actualización iOS 27 y permitiría que las aplicaciones de IA de terceros se integren directamente con Siri.

A su vez, esto permitiría a los usuarios redirigir sus consultas a servicios como Gemini de Alphabet o Claude de Anthropic desde el propio asistente.

Por el momento Apple no se ha pronunciado al respecto, por lo que no existe información oficial sobre sus planes de abrir Siri a otros asistentes de IA rivales.

El logo de Siri. Apple Omicrono

Este movimiento representa un cambio de rumbo importante en la estrategia de IA de Apple, que trata de equipararse a sus rivales de Silicon Valley y convertir el iPhone en una plataforma de inteligencia artificial más completa. Siri, presentada hace más de una década, es una pieza clave en este proceso.

De acuerdo con el mismo medio, Apple trabaja en soluciones para que las apps de chatbot disponibles en su App Store se integren con Siri y el resto de funciones de Apple Intelligence. De este modo, los usuarios podrán decidir qué servicio de IA se encarga de cada tarea.

Apple estaría desarrollando un nuevo sistema de extensiones accesible desde los ajustes de Apple Intelligence y Siri para gestionar esta integración, que permitiría al usuario establecer su asistente de IA preferido como opción predeterminada.

El informe apunta también a un beneficio económico: Apple podría obtener una parte de los ingresos generados por las suscripciones a servicios de IA externos vendidas dentro de su plataforma.

La presentación de estas funciones estaría prevista para la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en junio, aunque los planes aún podrían cambiar. Sin embargo, todo apunta a que la nueva Siri será uno de los grandes protagonistas del evento.