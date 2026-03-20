OpenAI planea crear una "superaplicación" que juntará todos sus servicios: fusionará ChatGPT, Codex y su navegador

OpenAI, empresa responsable del chatbot con inteligencia artificial (IA) ChatGPT, al que se accede mediante una app separada o el navegador web, planea crear una "superaplicación" de escritorio para optimizar la experiencia del usuario.

Así lo ha revelado un portavoz de la empresa al medio Wall Street Journal, quien ha confirmado que OpenAI planea integrar su aplicación ChatGPT, la plataforma de codificación Codex y el navegador en una única "superaplicación" de escritorio.

Una "superaplicación" es una plataforma digital que integra bajo un mismo techo una amplia variedad de servicios, permitiendo al usuario realizar múltiples gestiones sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones.

Según el informe, Greg Brockman, presidente de OpenAI, será quien supervise de forma temporal la renovación del producto y los cambios organizativos asociados. Fidji Simo, la jefa de aplicaciones, será quien dirija al equipo de ventas.

Por su parte, OpenAI ya se está preparando para comercializar la nueva aplicación, según ha declarado un portavoz de OpenAI en un comunicado.

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"Nos dimos cuenta de que estábamos dispersando nuestros esfuerzos en demasiadas aplicaciones y plataformas, y que necesitamos simplificarlos", ha señalado Simo a los empleados en una nota interna, según informa el mismo medio.

"Esa fragmentación nos ha estado ralentizando y dificultando alcanzar el nivel de calidad que deseamos", ha resaltado el directivo.

Los ejecutivos esperan que integrar la herramienta de la compañía en una sola aplicación ayude a optimizar los recursos, ya que OpenAI busca contrarrestar la creciente competencia de su rival Anthropic, desarrollador de Claude y que actualmente mantiene una batalla legal contra el Pentágono.

Cabe señalar que, a principios de este año, OpenAI ya lanzó una versión de escritorio independiente de su herramienta de codificación Codex, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado de generación de código de IA.

La futura "superaplicación" de OpenAI arrancará como aplicación de escritorio, dirigida principalmente a ingenieros y clientes corporativos con suscripciones de pago. Su versión móvil, por el momento, no experimentará ningún cambio.

El movimiento llega en un momento clave para OpenAI, que busca no perder terreno frente a Anthropic, cuyo agente de programación Claude Code representa ya cerca del 20% de sus ingresos anuales.

La superapp, con ChatGPT, Codex y el navegador Atlas bajo un mismo techo, es también una apuesta estratégica de cara a una posible salida a bolsa que podría materializarse este mismo año