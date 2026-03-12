El 83 % de las personas no hace gestiones importantes desde el móvil en público por miedo a que les vean, según un estudio

Samsung, que ya tiene a la venta su nueva serie Galaxy S6 en España, acaba de presentar junto a Ipsos un estudio en el que revelan que el 83 % de las personas no hace gestiones importantes desde el móvil en público por miedo a que les vean.

El estudio señala que tres de cada cinco españoles realizan consultas personales desde su móvil en lugares públicos y, sin embargo, a 8 de cada 10 les preocupa que otras personas puedan ver el contenido de su pantalla; y que llega con motivo de la función 'Privacy Display' exclusiva del Samsung Galaxy S26 Ultra, que acaba con los cotillas.

La compañía coreana afirma en un comunicado que el 66 % de los encuestados asegura haber sentido alguna vez que otra persona miraba su pantalla, una situación conocida como shoulder surfing, que convierte la privacidad en un problema físico, cotidiano y visible.

Pantalla anticotillas e IA

Durante años, la conversación sobre seguridad digital se ha centrado en qué pasa con los datos: dónde se almacenan, quién accede a ellos o cómo se protegen. Pero el estudio apunta a una realidad más inmediata: la privacidad ya no depende solo de la tecnología que trabaja en segundo plano, sino también de quién está alrededor en el momento de uso.

De hecho, el 71 % de los españoles considera que la privacidad visual es tan importante como la protección de los datos personales. Y, aun así, las soluciones actuales apenas han penetrado en el día a día: solo un 10 % utiliza filtros físicos para proteger su pantalla, principalmente por falta de conocimiento o por considerarlos incómodos o poco prácticos.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

El estudio también revela que el 64 % preferiría un sistema integrado directamente en el dispositivo antes que un accesorio externo. Y aquí es donde entra en juego la pantalla de privacidad integrada a nivel de píxel del Samsung Galaxy S26 Ultra, que está diseñada para limitar la visibilidad desde ángulos laterales sin comprometer la visión frontal.

Una función innovadora que se puede activar según el contexto de uso y adaptarse a momentos sensibles, como puede ser el acceso a determinadas aplicaciones o la introducción de credenciales. La inteligencia artificial (IA) también entra en una nueva fase.

La investigación detecta un fenómeno creciente de Fatiga de la IA, con una puntuación media de cansancio de 5,5 sobre 10; y que la adopción de la IA ha crecido un 60% respecto a hace dos años. Eso sí, el 70 % de los españoles cree que la IA promete más de lo que realmente hace por ellos.

No sólo eso, sino que las consultas a la IA son tareas sencillas, rápidas y útiles, como consultar el tiempo. En este contexto, la serie de smartphones Galaxy S26 se ha concebido para integrar privacidad e inteligencia artificial de una forma más natural, visible y comprensible para el usuario.

El Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez

La serie incorpora personalización avanzada, nuevos niveles de protección y mayor transparencia sobre el uso de los datos, todo ello sin renunciar a funciones diseñadas para situaciones concretas del día a día.

Una de las funciones de IA que destaca es el filtro de llamadas, que permite que el teléfono atienda llamadas desconocidas, identifique quién llama y muestre un resumen antes de que el usuario decida responder, reduciendo molestias y riesgos asociados a spam o fraude.

También está la función de alertas de privacidad que avisa cuando una aplicación accede de forma innecesaria a permisos sensibles, y Álbum privado, que añade una capa extra de protección para fotos y vídeos personales dentro de la propia Galería.

El ecosistema también refuerza su protección con Knox Matrix, que amplía la visibilidad del estado de seguridad entre dispositivos Galaxy conectados.

"Estamos viendo un cambio muy significativo: el móvil concentra cada vez más información sensible, pero el usuario no quiere renunciar a usarlo en cualquier lugar", afirma en un comunicado David Alonso, vicepresidente del área de Movilidad en Samsung Electronics.

"En línea con la apuesta de Samsung por la ciberseguridad, respondemos a esa nueva realidad con una Pantalla de privacidad integrada en el móvil Galaxy S26 y con una generación de IA diseñada para simplificar el día a día sin comprometer la seguridad ni el control del usuario", concluye el directivo.