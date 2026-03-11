Gritarle a una inteligencia artificial para comprobar que se equivoca por 700 euros: así es la nueva oferta de trabajo viral

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser un concepto futurista y se ha convertido en un elemento de nuestro día a día. Una tecnología que, eso sí, no está exenta de errores, que alucina y que ha causado el caos en más de una ocasión.

Ahora, una empresa desea poner de relieve este concepto con una curiosa oferta de trabajo: piden que se insulte a una inteligencia artificial durante un día entero por 800 dólares (unos 700 euros al cambio); o, lo que es lo mismo, 100 dólares por hora.

La responsable de esta oferta es Memvid, que pide que el usuario participe en conversaciones con chatbots de IA de múltiples plataformas y los ponga a prueba de forma directa, con respuestas cuanto más agresivas, mejor.

Gritarle a una IA

Memvid explica en un comunicado que esta labor solo se aplicará a una única persona que pasará 8 horas interactuando con los chatbots más importantes del sector tecnológico actual. Y la idea es que este sea lo más "honesto" posible.

Más concretamente, Memvid solicita que sea "completamente honesto sobre lo frustrantes que son" estos chatbots. El trabajador deberá pedirle que recuerden cosas y observar cómo se les olvida.

El objetivo, además de que el usuario "reciba dinero", es que el usuario "documente el caos" fruto de interactuar con estos chatbots, poniendo a prueba su memoria pidiéndoles, por ejemplo, que recuerden el contexto anterior.

"Documente cada fracaso, crisis y conversación circular. Proporcione reacciones honestas y sin filtros; cuanto más frustrado, mejor", recoge esta peculiar oferta laboral que no pide apenas requisitos por su cumplimentación.

Casi a modo de sorna, Memvid solo solicita que el usuario tenga la paciencia de "hacerle la misma pregunta cuatro veces a un chatbot", que se sienta cómodo al estar frente a una cámara y que tenga opiniones firmes sobre las mejoras de la IA, entre otros.

El motivo que impulsa esta idea la da la propia Memvid en su web. A su juicio, la memoria de la IA está completamente rota. El portal se dibuja como "una capa de memoria portátil" que permite que cualquier IA recuerde quién es el usuario y qué ha dicho.

Según relata a Business Insider Mohamed Omar, cofundador y CEO de Memvid, la startup quiere hacer visible la frustración que supone tener que repetir constantemente las mismas ideas a estos chats de IA.

Y es que Memvid nació por este hecho. La empresa nació para desarrollar un agente de inteligencia artificial que evaluara y contratara personal en el sector de la salud. Se dieron cuenta rápidamente de los problemas de memoria que pesaban sobre la IA.

A ojos de Omar, las IAs se basan en una memoria que no funciona como debería. Las IA pierden contexto y acaban alucinando, haciéndolas especialmente peligrosas en sectores como el sanitario, donde se trata con la salud de las personas.

Esta oferta de trabajo busca promover Memvid como tal, con una oferta laboral que incluya una única persona. Eso sí, el CEO está abierto a extender esta campaña de contrataciones para concienciar sobre el problema si el éxito de esta primera iniciativa acaba calando.

Cabe recordar que los únicos requisitos para optar por este trabajo son ser mayor de 18 años, tener paciencia y estar frente a una cámara o un equipo que tenga grabación por pantalla. Los candidatos, dice Memvid, serán grabados durante sus turnos.