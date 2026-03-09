Esta nueva app que detecta la presencia de gafas inteligentes puede ser imprescindible para proteger nuestra privacidad

La paranoia sobre las gafas inteligentes ya está aquí, y no sin buenos motivos. La revelación de que las gafas de Meta están enviando grabaciones íntimas a empleados humanos en Kenia ha renovado la polémica sobre este tipo de dispositivos.

Este es exactamente el mismo problema que ya tuvieron dispositivos como las Google Glass hace años, pero que la industria aún no ha sido capaz de solucionar de manera convincente, optando por las mismas medidas: una pequeña luz que se enciende cuando las gafas graban vídeo o toman una foto.

Ante la falta de interés de las compañías en mejorar la privacidad de las gafas inteligentes, Yves Jeanrenaud, profesor de sociología en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück y entusiasta del desarrollo de software, ha decidido tomarse la justicia por su mano.

Jeanrenaud ha desarrollado Nearby Glasses, una nueva app que es capaz de avisar al usuario de la presencia de unas gafas inteligentes cercanas, como las de Meta, Snap y posiblemente futuros modelos de Google y Samsung.

Nearby Glasses funciona de manera muy inteligente y se aprovecha de algo que tienen en común todos estos dispositivos wearables: la conexión Bluetooth, o más concretamente, la manera en la que tiene que ser implementada siguiendo el estándar de comunicación inalámbrica.

Cada fabricante que implementa una conexión Bluetooth en sus dispositivos tiene que registrarse con un identificador único que es asignado por Bluetooth SIG, la organización que controla y desarrolla el estándar. La lista de números asignados a cada fabricante es pública y se puede obtener a través de la página oficial.

Este número es uno de los datos que los dispositivos Bluetooth retransmiten cuando la conexión está activada, así que la app Nearby Glasses usa la conexión Bluetooth del móvil para leer ese dato y comprobar si se encuentra en la lista.

Ejemplo de notificación generada por Nearby Glasses de unas gafas cercanas Omicrono

Si la app detecta una señal Bluetooth que incluye el número único asignado a un fabricante de gafas inteligentes, automáticamente genera una notificación que avisa al usuario de que puede haber un dispositivo semejante cerca.

De esta manera, podemos usar esta app cuando lleguemos a una localización en la que queremos privacidad, como una reunión o una fiesta, y comprobar si alguien está usando gafas inteligentes.

Además, es posible incluir números únicos de manera manual, por si queremos saber si hay otros dispositivos con Bluetooth cerca como móviles de una marca específica, lo que también abre la puerta a detectar futuros dispositivos wearables que tengan cámaras integradas, ya que deben ser registrados si usan Bluetooth.

Lamentablemente, estos números únicos sólo identifican al fabricante y no al producto concreto; por eso, Jeanrenaud advierte que esta app puede dar falsos positivos, por ejemplo, si alguien está usando unas gafas de realidad virtual Meta Quest. Eso puede hacer difícil la detección de gafas de grandes fabricantes como Google o Samsung, ya que usarán el mismo número único que otros productos como smartphones o relojes inteligentes.

Por el momento, Nearby Glasses solo está disponible para Android; aunque su creador es consciente de que hay una gran demanda de una versión para iPhone, confiesa que su desarrollo depende del tiempo que tiene disponible. Al fin y al cabo, no es un desarrollador profesional.