Flightradar24, la web que permite seguir en directo el impacto global de la guerra de Irán en los vuelos comerciales

Es posible que le suene el nombre de Flightradar24. Un portal sueco que nos permitió ver, entre otras cosas, eventos como el hundimiento del tráfico aéreo con el fallo de CrowdStrike o el transporte de los restos de la difunta Reina Isabel II.

El contexto bélico internacional, con la operación 'Furia Épica' en marcha y la tensión geopolítica del Golfo Pérsico y Oriente Medio han hecho de Flightradar24 una herramienta indispensable para controlar el tráfico aéreo actual.

Y es que la alta afluencia de desplazados que se movilizan para evitar las zonas de conflicto ha conseguido que la plataforma sea una de las más usadas en las últimas semanas, ya sea para controlar los vuelos de seres queridos o para registrar movimientos aéreos militares.

¿Qué es Flightradar24?

Los aficionados a la aviación conocerán de sobra esta web. Es un sitio interactivo que permite comprobar y monitorear tanto vuelos individuales como el panorama del tráfico aéreo en su totalidad.

Utiliza la información que proporciona el sistema ADS-B, también conocido como el sistema de Vigilancia Dependiente Automática - Difusión. Es una tecnología de vigilancia cooperativa que sirve para determinar la posición de un avión usando navegación por satélite.

Mapa con el flujo de tráfico aéreo de Estados Unidos. Flightradar24 Omicrono

Esta tecnología permite que los aviones transmitan señales ADS-B que delimitan la posición de un avión. La web se vale de redes de receptores en tierra, satélites que monitorean zonas oceánicas y datos oficiales de controladores aéreos. Solo en redes de receptores, la cifra asciende a nada menos que 58.000.

El portal es básicamente un mapa interactivo repleto de información que, de nuevo, da la posibilidad de seguir aeronaves concretas, flujos de tráfico aéreo y recorridos de todo tipo. También recoge datos sobre problemas presentes en aeropuertos y detalles técnicos acerca de vuelos.

Entre sus bondades tenemos un sistema de widgets, líneas de tiempo e incluso filtros concretos para revisar hasta el último de los detalles de un vuelo en tiempo real, aunque muchas de estas funciones son de pago.

Si optamos por pagar dicha suscripción, veremos filtros para observar drones, helicópteros, jets de negocios, aviones de cargamento y hasta dispositivos gubernamentales o militares.

El mapa del vuelo de la familia real británica en FlightRadar24 FlightRadar24 Omicrono

Una de sus funciones más aclamadas es Playback, que otorga una vista general del tráfico aéreo en un lapso de tiempo concreto, con estadísticas diarias y una timeline interactiva para cambiar la velocidad, el zoom o la fecha.

Su buscador principal otorga la posibilidad al usuario de buscar vuelos por rutas, ver vuelos en vivo, historiales de vuelos de aeropuertos, y un largo etcétera. Todo ello desde una interfaz intuitiva y sobre todo interactiva.

Los datos que ofrece Flightradar24 son cuantiosos. Información de seguimiento, velocidades del vuelo, rumbos, altitudes, tipos de aeronaves, velocidades y repeticiones de rutas anteriores. Gran parte de sus fuentes de datos son fruto de la información colaborativa entre voluntarios.

Lo más llamativo es que Flightradar24 ni siquiera aspiraba a ser una web de referencia. Nació en 2006, bajo el seno de la web inicialmente llamada Flygbilligt.com, dispuesta en un principio como una herramienta de promoción para un comparador de precios.

Flightradar24. Manuel Fernández Omicrono

Es decir, Flightradar24 no nació como lo que es hoy, sino como un incentivo para que la web de Mikael Robertsson y Olov Lindberg pudiera crecer. Ahora, es la plataforma de monitoreo de tráfico aéreo por excelencia en Internet.

El escaparate de la guerra

Flightradar24 no es nueva, y no hablamos solo de su longevidad. Esta plataforma ha destacado en varias ocasiones por su relevancia en ciertos eventos históricos, siendo usada por miles de usuarios en todo el mundo.

With Iran’s and Iraq’s airspace closed, this narrow corridor over Türkiye, Georgia, Armenia, and Azerbaijan has become the main artery connecting Europe with Asia. pic.twitter.com/ScWYG4N2xE — Flightradar24 (@flightradar24) March 6, 2026

El primer caso de este estilo tuvo lugar en 2010. Las erupciones del volcán Eyjafjallajökull provocó una fuerte interrupción en gran parte de los vuelos situados sobre Europa y el Atlántico Norte. Flightradar24 logró una gran exposición mediática ese año.

Apenas cuatro años después, en 2014, volvió a saltar a la palestra por dos casos: el del vuelo 370 de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo, y por el derribo del vuelo 17 de la misma aerolínea sobre Ucrania.

Lo mismo ha ocurrido con otros tantos eventos. El hundimiento del tráfico aéreo mundial por el caso de CrowdStrike en 2024, el transporte de los restos de Isabel II en 2022 o el revuelo generado por Putin a finales de ese año fueron ejemplos claros.

La guerra que libran Israel y Estados Unidos contra Irán, así como las represalias tomadas por esta nación a modo de respuesta, han tenido como resultado el cierre de múltiples espacios aéreos de países de Oriente Medio.

Like life, air traffic always finds a way. pic.twitter.com/MGHL8riY8f — Flightradar24 (@flightradar24) March 6, 2026

La misma Flightradar24 está realizando una cobertura bastante importante de esta situación. Debido al cierre del espacio aéreo de Irán e Irak, se han formado corredores aéreos sobre otros países como Turquía, Armenia o Georgia para huir de las zonas en conflicto.

Así, los mapas que la misma Flightradar ha mostrado han resultado ser un escaparate clarísimo de las consecuencias de la guerra: espacios aéreos vacíos de aviones con flujos de vuelos que recorren otras zonas del mundo.

Flightradar24 se está usando, además, para controlar qué vuelos han sido cancelados en Oriente Medio debido a la guerra. No faltan usuarios que también utilizan el servicio para revisar los vuelos de activos militares tanto estadounidenses como israelíes.

Tal afluencia de eventos ha tenido una consecuencia directa: la inestabilidad del sitio ante el constante flujo de usuarios en la plataforma, que ha causado problemas de inicios de sesión e inconvenientes similares.

Fue en 2022 cuando el transporte de los restos de Escocia a Edimburgo y luego a Londres provocó el récord absoluto de usuarios en Flightradar24: casi 6 millones de personas que rastrearon todo el trayecto desde Edimburgo hasta la localidad de Northolt que colapsaron el sitio por completo.