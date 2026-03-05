La UE y EEUU cierran LeakBase, el foro de 142.000 hackers que traficaba con más de 100 millones de contraseñas

La incursión de la inteligencia artificial en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria ha llevado a una nueva generación de hackers y virus informáticos ultravitaminados, que amenazan el orden tecnológico internacional.

En este contexto de tensión, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha desmantelado LeakBase, un foro bastante conocido en el que se comerciaban datos robados, en colaboración con agencias de EEUU y hasta 14 países de la UE.

La operación, apodada Operation Leak, ha contado con el apoyo de numerosos cuerpos policiales y autoridades europeas, entre las que se encuentra la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. El resultado es que el foro en el que se comerciaba con contraseñas filtradas y datos personales de millones de usuarios ha sido clausurado.

Adiós a la web LeakBase

En un comunicado de la Europol, la autoridad europea ha confirmado los resultados de la operación realizada entre el 3 y el 4 de marzo, con acciones coordinadas en múltiples jurisdicciones que paralizaron las operaciones del foro de hacking.

LeakBase, aseguran desde Europol, se había convertido en "un centro neurálgico en el ecosistema del cibercrimen". Entre sus operaciones destaca la compraventa de enormes bases de datos filtrados y robados.

Se mercadeaba con credenciales robadas y con herramientas basadas en malware que servían, precisamente, para llevar a cabo estos ataques en los que se robaban grandes cantidades de información.

Era un punto de encuentro general en el que los ciberdelincuentes compraban, vendían e intercambiaban datos ya robados. Llevaba activo desde 2021 y mantenía un "vasto archivo" en continua actualización de datos comprometidos.

Infografía de la Europol. Europol Omicrono

Más específicamente, se situaban en LeakBase bases de datos vulneradas sustraídas en filtraciones históricas y "grandes volúmenes" de pares de credenciales, que entre otras cosas combinaban contraseñas y correos electrónicos.

En palabras de la Europol, LeakBase se basaba, valga la redundancia, en "una economía basada en el crédito" haciendo uso de "un sistema de usuarios basado en la reputación" que generaba confianza entre los infractores.

Un aspecto llamativo es que el foro prohibía taxativamente la venta o la publicación de datos relacionados con Rusia. A finales de 2025, el sitio aglutinaba 142.000 usuarios registrados, que habían generado 32.000 publicaciones y más de 215.000 mensajes privados.

Cabe destacar que también se comerciaba con otras credenciales de acceso que se usaban para facilitar intrusiones cibernéticas, campañas de fraude y nuevos robos de cuentas en entornos vulnerables modernos.

Una de las capturas de la operación. Europol Omicrono

La escala de la operación fue tal que se realizaron nada menos que 100 acciones simultáneas en todo el mundo entre arrestos, registros domiciliarios e intervenciones presenciales, incluyendo medidas contra los 37 usuarios más proactivos de LeakBase.

También se celebró una jornada de datos operativa en la sede de la Europol que reunió a especialistas de todo tipo para analizar los datos incautados e identificar objetivos de alto valor. Todo esto llevó a la incautación de la base de datos del foro.

Con estas actuaciones, se 'desanonimizaron' usuarios muy importantes que operaban en el sitio. De hecho, la Europol llegó a contactar con algunos de estos criminales usando los canales que estos utilizaban para llevar a cabo sus labores delictivas.

Entre los países involucrados en la operación se encuentra España, Reino Unido, Rumanía, Portugal, Polonia, Malasia o Alemania, entre otros miembros de la Unión Europea y socios internacionales.