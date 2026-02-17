Meta quiere que sigas activo en sus redes incluso después de morir: la IA que puede imitar tus publicaciones y likes

Un mundo gobernado por inteligencias artificiales al estilo de la portada del álbum Amused to death de Roger Waters. Imagen creada con DALL·E 3

El enfoque de Meta respecto a la IA es claro: más, más y más inteligencia artificial. Pese a los problemas que sus chatbots han presentado, los de Zuckerberg están empeñados en propiciar el auge de estas tecnologías y de sus variantes más potentes.

La nueva propuesta de Meta, eso sí, es más inquietante. Según detalla Business Insider, la firma habría patentado un modelo LLM que podría simular la actividad de una persona ya fallecida en una de sus redes sociales.

La idea sería que este modelo de lenguaje pudiera comportarse como un usuario inactivo en Internet, ya sea por tomarse "un descanso prolongado" o por haber fallecido, y así mantener 'viva' su cuenta.

Likes más allá de la muerte

Esta patente, que ya habría sido concedida a finales de diciembre, está firmada por Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta. Cabe aclarar que la compañía ya ha negado que vayan a seguir adelante con estos sistemas.

Sin embargo, la iniciativa que plantea esta patente no está exenta de cuestiones éticas y legales. En la patente, se exploraba la posibilidad de que un modelo, ya entrenado, 'suplantara' a una persona en un perfil de una red social.

Facebook cambia su diseño por completo: las tres claves del nuevo aspecto Facebook

La patente gira en torno a la idea de echar de menos a una persona ya desconectada de su perfil habitual. Cuando un usuario deja su perfil o directamente fallece, sus allegados digitales lo echarán de menos.

O más bien, sufrirán un impacto "severo y permanente" en caso de fallecimiento. La inteligencia artificial en cuestión llenaría el vacío dejado por ese usuario, creando una suerte de versión digital del usuario desaparecido.

El modelo se entrenaría, obviamente, con los datos principales del usuario; sus comentarios, el contenido que consumía, sus comentarios, etcétera. Así, la IA entendería el comportamiento y lo imitaría.

Hasta se contempla la premisa de usar el LLM para simular videollamadas o audios con usuarios cercanos, aunque esta es más una referencia que un planteamiento serio per se.

Desde Meta ya han asegurado que las patentes son más pruebas de concepto que implementaciones reales de productos tecnológicos. No parece que dada la repercusión, la firma llegue muy lejos con estas ideas.

Todo el planteamiento de la patente alude a un concepto casi futurista como es el de la preservación de la consciencia a nivel digital. Una puerta que al menos en la ciencia ficción, queda abierta por la IA.

Deepfakes y chatbots de fallecidos

Desde la explosión de los sistemas de inteligencia artificial en 2022, numerosas empresas han coqueteado con esto. La creación de chatbots o avatares basados en familiares o amigos perdidos para ayudarlos a pasar el duelo.

Sin embargo, se han dado numerosos debates relacionados con los derechos digitales de las personas fallecidas, la ética o la filosofía en torno a la muerte relacionados con estas soluciones de inteligencia artificial.

Por ejemplo, no han sido pocos los usuarios que han 'revivido' a personalidades y actores famosos con inteligencia artificial para darles una segunda vida en las pantallas modernas. Unas actitudes ampliamente criticadas por sus familiares.

Zelda Williams, hija del mítico actor Robin Williams, cargó recientemente contra estos deepfakes. Pidió que dejaran de enviarles vídeos de IA de su padre, calificándolos de "salchichas asquerosas y sobreprocesadas".

Zelda Williams junto a su padre, antes de que falleciera.

"Por favor, tened algo de decencia. Dejad de hacernos esto a él y a mí, a todo el mundo incluso. Si solo intentáis provocarme, he visto cosas mucho peores; lo restringiré y seguiré adelante", apostilló Williams en su comunicado.