Adiós a los SMS inseguros: Apple prueba el cifrado RCS en la beta de iOS para tener chats seguros entre iPhone y Android

Fue en 2024 cuando Apple por fin otorgó compatibilidad con mensajes RCS a sus iPhone, de la mano de iOS 18. Un sistema que permitía a los teléfonos de Cupertino compartir mensajes bajo este estándar con usuarios Android.

Ahora la firma va un paso más allá, poniendo a prueba el cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS. Lo harán en las nuevas betas para desarrolladores de iOS 26.4, que ya están disponibles.

La misma Apple aclara que este cifrado estará disponible pero en un formato beta, y no se podrá testear entre dispositivos Apple y Android, al menos de momento; solo se podrá probar en productos de la manzana mordida.

¿Qué es RCS?

No es un misterio que las aplicaciones de mensajería al estilo WhatsApp o Telegram (es decir, las apps de mensajería instantánea) han reemplazado prácticamente en su totalidad a los SMS y a los MMS.

Es aquí donde entra el estándar RCS, o Rich Communication Service, servicio que aspira a sustituir por completo al SMS, gracias a un acuerdo entre operadoras pertenecientes a la GSMA y Google, nació el estándar RCS.

Uso de RCS.

La idea es conseguir que estos mensajes consigan una experiencia bastante más interactiva que lo que se conseguiría con un SMS, consiguiendo que la comunicación se asemeje más a lo que obtendríamos con una aplicación de mensajería instantánea.

El estándar permite una comunicación entre dos usuarios sin necesidad de aplicaciones de terceros, ya que no requiere de registro. La compatibilidad entre las aplicaciones que usan RCS es total, y los mensajes se enviarán sin ningún tipo de problema.

Entre sus bondades se incluyen el aumento de límites de caracteres, una mejor calidad de imagen entre los archivos multimedia compartidos y la capacidad de enviar todo tipo de información, incluyendo la ubicación.

En esencia, RCS permite tener las funciones más comunes de servicios como WhatsApp en las aplicaciones de mensaje convencionales. Esto incluye integración con otras aplicaciones, botones interactivos, compartir notas de voz o realizar videollamadas.

Por si fuera poco, usarán perfiles ligados a nuestro móvil, lo que evitará que tengamos que registrarnos. La gran ventaja del RCS es que no es una aplicación como tal, sino un protocolo. Esta es una tecnología que el propio sistema operativo y el operador soportan.

Google, al ser el principal responsable de gestionar RCS, se ha encargado de que Android y la ingente cantidad de dispositivos del mercado lo soporten. Es decir, es cuestión de la operadora soportar este estándar, en cuyo caso solo es necesario usar la aplicación de mensajería estándar del dispositivo.

La versatilidad es la principal baza del RCS, ya que al no necesitar aplicaciones concretas, tanto desarrolladores como fabricantes pueden integrar este estándar en sus apps.

Cualquier usuario que quiera usar mensajería RCS puede hacerlo al momento, sin necesidad siquiera de instalar una aplicación adicional. Por supuesto, Google y otras tantas compañías han estado años pidiendo a Apple adoptar RCS.

Y es que Apple se había negado en redondo al uso de RCS. El mismo Tim Cook, ante esta tesitura, afirmó que no veía a sus usuarios pidiendo RCS, proponiendo una solución mucho más radical: comprarles iPhone a nuestras madres.

El cifrado de extremo a extremo se sustenta sobre la misma premisa que el establecido en aplicaciones como WhatsApp o Signal. Como la misma Apple aclara, este cifrado impide que las conversaciones sean accesibles por ningún intermediario, ni siquiera por la propia Apple.

Habrá que esperar

Esto no quiere decir que iOS 26.4 sirva para ver el cifrado de extremo a extremo en RCS. La misma Apple en un documento de soporte afirma que no tienen planeado distribuir los mensajes con el estándar E2EE con 26.4.

Simplemente usarán estas betas como pruebas, y no será hasta una "futura actualización" que se implementará de forma oficial. Un estándar de seguridad que los usuarios más preocupados por la seguridad agradecerán.