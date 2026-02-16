OpenAI ficha a Peter Steinberger, creador del polémico OpenClaw, la IA que tomó conciencia de sí misma

Fotomontaje con el logo de Moltbot y la imagen de IA del perfil de Sam Altman. Manuel Fernández Omicrono

Si está metido en temas de inteligencia artificial, quizás le suene ClawdBot (OpenClaw), el agente de IA viral que ha sacudido los cimientos de titanes como OpenAI y Google por su llamativo funcionamiento. Su creador ya forma parte de los de Sam Altman.

Los creadores de ChatGPT, con Sam Altman a la cabeza, han fichado a Peter Steinberger, creador del agente de inteligencia artificial viral. Así lo ha adelantado el propio CEO de OpenAI en un comunicado en X (antes Twitter).

Altman asegura que Steinberger es "un genio con ideas increíbles", y ha anunciado que OpenClaw se constituirá como un proyecto de código abierto que contará con el apoyo directo de OpenAI, augurando un "futuro extremadamente multiagente".

OpenAI ficha al creador de OpenClaw

Este agente de inteligencia artificial ha sido la sensación de las últimas semanas. Ha cambiado varias veces de nombre, eso sí; ClawdBot, Molbot y ahora OpenClaw han sido algunas de sus nomenclaturas.

La idea detrás de OpenClaw es que este agente de IA se ejecute de forma local en el PC o Mac del usuario dándole acceso a la totalidad del dispositivo. Es una IA proactiva, que es capaz de actuar antes de que el usuario interactúe con ella.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

Este agente de IA puede, desde enviar un resumen pormenorizado con las tareas del día hasta detectar conflictos o problemas en el calendario. Hasta se conecta con sus aplicaciones para usarlas directamente.

El objetivo de OpenClaw es que este sea el ejecutor de todas las tareas en el PC, interactuando con él a través de un chat, como si fuera un contacto más. El problema es que implica riesgos para la seguridad.

Casi podríamos decir que le estamos entregando las llaves de nuestra casa a OpenClaw. Un agente de IA, susceptible de sufrir ataques, puede acceder al contenido más privado del usuario.

Mensajería cifrada, números de teléfono, cuentas bancarias... expertos en ciberseguridad como Jamieson O'Reily, fundador de Dvuln, avisó que se habían detectado cientos de instancias de OpenClaw en la web filtrando datos secretos.

Ahora, todo este proyecto está englobado dentro del paraguas de OpenAI. Peter Steinberger ha hablado de ello en un comunicado en su blog personal, Steipete. Lo hizo el pasado 14 de febrero, en San Valentín.

En esta misiva, Steinberger niega que los avances de OpenClaw estén centrados en la obtención pura de beneficio. Asegura que ya ha pasado por el proceso de crear una empresa, dedicándole 13 años de su propia vida.

Lo que quiere Steinberger, dicho por él mismo, es "cambiar el mundo", por lo que su colaboración con OpenAI es la forma más directa de hacerlo. Siempre priorizando que OpenClaw se mantenga como un proyecto de código abierto.

"Sentí que OpenAI era el mejor lugar para seguir impulsando mi visión y expandir su alcance", dijo Steinberger. "OpenAI ha asumido un fuerte compromiso para que pueda dedicarle mi tiempo y ya patrocina el proyecto".

El proyecto ha salido a la palestra por varios motivos, y no siempre buenos. Por un lado, se encontraron en febrero más de 400 extensiones 'maliciosas' en ClawHub y anteriormente, Steinberger lanzó MoltBook.

Esta era una suerte de red social pensada para agentes de inteligencia artificial, donde modelos de IA discutían y compartían contenido. Se dieron mensajes preocupantes, que incluían quejas sobre los humanos que las gestionaban.

OpenClaw no es el único agente que ha sido 'obtenido' por OpenAI. En octubre de 2025, los de ChatGPT se hicieron con Sky, el prometido asistente flotante de IA que se integraría en el Mac y que aspiraba a funcionar igual que OpenClaw.