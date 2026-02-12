Apple retrasaría otra vez la llegada de su nueva Siri: sigue fallando en las respuestas e interrumpe a los usuarios

La noticia del acuerdo entre Google y Apple para usar la inteligencia artificial de Gemini en la nueva Siri elevó las esperanzas de ver pronto la renovación tan esperada del asistente virtual de Apple. Sin embargo, nueva información asegura que la compañía se enfrenta a desafíos para tener el producto final en la fecha prometida.

Apple anunció por primera vez en 2024 la nueva generación de Siri con capacidades conversacionales más avanzadas como los chatbots y asistentes de la competencia. Esta novedad sigue sin llegar a los usuarios.

La última información apuntaba a la segunda quincena de febrero con la versión beta de iOS 26.4 gracias a la colaboración con Google. Esta semana ha lanzado iOS 26.3, la tercera gran actualización del sistema operativo rediseñado de Apple y la última antes de la que debería incluir a la mejorada Siri.

Sin embargo, Marc Gurman vuelve a ser portador de malas noticias. El analista especializado en la marca ha escrito en su columna de Bloomberg que este lanzamiento podría retrasarse nuevamente hasta otoño con el despliegue de iOS 27. El motivo sería una serie de problemas detectados en las últimas pruebas realizadas al asistente.

Entre las capacidades que debería presentar esta versión mejorada anunciada hace años por Apple está la posibilidad de acceder a datos personales y contenido en pantalla para satisfacer mejor las solicitudes de los usuarios. Además, Siri también facilitaría a los clientes el control preciso de las aplicaciones de Apple y de terceros mediante indicaciones simples por voz.

Su desarrollo está siendo complejo, la nueva Siri se basa en una arquitectura completamente nueva, denominada Linwood. El software se basa en la amplia plataforma de modelos de lenguaje de la compañía, conocida como Apple Foundations Models, que ahora incorpora tecnología del equipo Google Gemini de Alphabet Inc.

Problemas con Siri

Según las fuentes consultadas por Gurman, Siri no siempre procesa correctamente las consultas o puede tardar demasiado en procesar las solicitudes. El asistente estaría fallando en estas pruebas internas, por ejemplo, interrumpiendo a los usuarios cuando hablan demasiado rápido. También se han reportado problemas al gestionar consultas complejas que requieren tiempos de procesamiento más largos.

Los empleados de la compañía han recibido recientemente formación para usar la próxima versión iOS 26.5 en la que probar nuevas funciones de Siri. Esto indicaría que el nuevo asistente no llegará al público hasta, al menos, una actualización más, en el mes de mayo aproximadamente.

Apple Intelligence usando ChatGPT Chema Flores Omicrono

Las versiones internas de dicha actualización ahora incluyen un aviso que describe la incorporación de algunas mejoras de Siri. Entre las nuevas características parece faltar la posibilidad de que el asistente acceda a datos personales como mensajes para poder hacer una búsqueda rápida que le pida el usuario.

Las versiones internas de iOS 26.5 también incluyen un botón de configuración para activar una vista previa de dicha funcionalidad. Esto sugiere que Apple está considerando la idea de advertir a los usuarios que el lanzamiento inicial está incompleto o podría no funcionar correctamente, de forma similar a las pruebas beta de los nuevos sistemas operativos.

Otro fallo llevaría a Siri a recurrir a su extensión con ChatGPT de OpenAI cuando debería ser capaz de responder a la consulta usando la IA desarrollada por Apple. Habría que recordar que Apple Intelligence usa una integración directa con ChatGPT para realizar muchas de sus consultas, aunque esta es una función opcional para los usuarios. Por ejemplo, se puede usar ChatGPT en las herramientas de escritura, buscar cosas con el Control de Cámara, etcétera.

Las versiones de prueba actuales de iOS 26.5 también incluyen dos funciones adicionales que la compañía aún no ha anunciado: una nueva herramienta de búsqueda web y la generación de imágenes personalizadas. La búsqueda web ya es una realidad en numerosos chatbots como Perplexity o Gemini, así como ChatGPT.

La capacidad de generación de imágenes utiliza el mismo motor que la aplicación Image Playground de Apple, aunque las personas que han probado iOS 26.5 dicen que la función sigue siendo delicada. Esta función llegaría en un mundo en el que otras herramientas como Sora de OpenAI, Nanobanana de Google o Seedance 2.0. de ByteDance están causando sensación por su calidad en la generación de imágenes y vídeos.

Apple es conocida por la calidad de sus productos y servicios, la empresa suele preferir lanzar sus novedades con más calma que el resto del mercado para asegurarse primero de su calidad. Sin embargo, la presión por no quedarse atrás en esta carrera frenética en la que está inmersa la industria tecnológica pone al fabricante de iPhone en una situación delicada.