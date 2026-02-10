Apple inicia un gran cambio en su hogar inteligente: avisa a sus usuarios que deben actualizar ya la aplicación Home

Hace un par de años que Apple trabaja en una renovación importante para sus sistemas enfocados al hogar inteligente o conectado, en parte, como forma de seguir la avalancha de productos del mercado y el impulso que la IA ha dado a los asistentes personales.

En el último año se han conocido rumores y filtraciones acerca del trabajo de la empresa para competir en el terreno de los hogares más tecnológicos. Se ha hablado de la posibilidad de lanzar su propio televisor o un dispositivo robótico que asista en el hogar, todo gestionado por la IA.

Aún hay poco confirmado, salvo la renovación de su aplicación de control. Este 10 de febrero de 2026, Apple inicia la actualización de software que dejará sin soporte la arquitectura original de HomeKit, para dar un salto a un nuevo enfoque.

Este cambio afectará principalmente a todos aquellos usuarios que sigan utilizando un iPad como el centro de operaciones de su hogar conectado, es decir, su Apple Home Hub. En la nueva Apple Home, los iPads ya no son compatibles como hubs.

A partir de ahora será necesario usar un HomePod, uno de los altavoces con asistente virtual de Apple, o una televisión con el sistema operativo de la misma marca, Apple TV.

La actualización también implica que cualquier teléfono o dispositivo conectado cuente con la versión iOS 16.2 o posterior, en el caso del resto de productos serían las versiones macOS 13.1/watchOS 9.2 o posteriores.

Por lo tanto, para evitar perder el control de tu hogar conectado, es necesario actualizar la aplicación Apple Home. Para ello, hay que entrar en Ajustes en la misma aplicación. Puede hacerse desde el móvil, el ordenador o la tablet. Dentro de la sección Más, el icono de tres puntos y en la Configuración de inicio, verá la opción de Actualización de software.

Mejoras en HomeKit presentadas con iOS 15 Apple Omicrono

La nueva arquitectura de Apple Home se lanzó por completo con iOS 16.4 en 2023 y fue una reconstrucción completa de la plataforma. Desde entonces ha sido opcional para los usuarios sumarse a este cambio. Pero Apple anunció el año pasado que, desde finales de 2025, se eliminaría de forma gradual.

Aunque la fecha se ha ido retrasando, el cambio ya está aquí. Durante las últimas semanas, Apple ha estado enviando correos electrónicos a los usuarios para advertirles sobre la fecha límite, explicándoles que deben actualizar su aplicación Apple Home para "evitar interrupciones con alertas críticas y accesorios con funciones como AirPlay".

Según Apple, proporcionó mayor rendimiento y fiabilidad, además de compatibilidad con Matter, el nuevo estándar para hogares inteligentes que Apple ayudó a desarrollar y al que contribuyó con HomeKit como base.