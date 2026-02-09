El 'Google Maps' que revela los apellidos más comunes de tu provincia: desde los 'Top 20' a los más peculiares por región

Navegar por la web significa que podemos dar con mapas para revisar cómo se ha modificado el paisaje y territorio en España o con uno interactivo que revela los apellidos más comunes.

La plataforma Geneanet, conocida como la mayor comunidad de genealogía de Europa, amplía sus herramientas sobre onomástica (ciencia que trata de la catalogación y estudio de los nombres propios) con el lanzamiento de un mapa interactivo muy peculiar.

Uno que muestra los apellidos más comunes en España por provincia, una función de la que había carecido su web hasta ahora.

De un vistazo rápido revela el número de personas que comparten el mismo apellido, o que García es el apellido más común en España con 1,4 millones de personas.

Desde el mapa, al que se puede acceder desde su web, podemos pasar el ratón por encima para que una pequeña tarjeta indique los "Top 20" apellidos más frecuentes.

El mapa de los apellidos más comunes en España

Los colores representan el apellido "Top 1" en la provincia. El amarillo para García, el verde oscuro para Sánchez o el verde más claro para Martínez.

Algunos nombres parecen omnipresentes, pero cada región y provincia tiene sus propias peculiaridades en los apellidos.

En Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra aparecen varios apellidos vascos como Echeverría, Bilbao, Larrañaga y Garmendia.

En Galicia los Otero y Varela destacan entre otra multitud de apellidos que son comunes en España como García, González, Fernández, Rodríguez o Sánchez.

Hay un dato peculiar en Cataluña, ya que surgen apellidos derivados de oficios como sucede con "Ferre" (herrero) que se convierte en "Farre" en Lleida y en "Ferrer" en Huesca, mientras en Galicia se puede observar la presencia de apellidos que describen elementos topográficos como "Piñeiro" (pino).

Y echando el ojo a las provincias limítrofes con otros países como Francia o Marruecos, van surgiendo otros apellidos menos comunes como Vila en Gerona, Pueyo en Huesca, o Mohamed en Ceuta.

Imagen del buscador de apellidos

Los apellidos que acaban en "-ez" son un patrón claro por provincia. Y, aunque sigue siendo objeto de detalle entre filólogos, significa "hijo de".

Un Fernández era el hijo o miembro de la familia de Fernando, un Rodríguez el de Rodrigo y un Sánchez el de Sancho.

Esta estructura se extendió de forma masiva a lo largo y ancho de toda la península a medida que la población crecía y necesitaba sistemas de identificación más precisos.

El mapa está actualizado con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que sabremos el número de personas con las que compartimos el mismo apellido.

Si pulsamos en una provincia, iremos directamente al buscador de apellidos para descubrir nuestro origen geográfico y su etimología.

Al introducir uno aparecerá la posición en la que se encuentra según los apellidos encontrados en Geneanet.

Todo un informe completo del origen de nuestros apellidos para conocer su historia o incluso las localidades donde se comparten con más personas.