OpenAI quiere escanear tu iris para su próxima red social: una 'prueba de humanidad' con la que quiere acabar con los bots

Una de las propuestas más extrañas de OpenAI ha sido las comisiones al fruto del trabajo que los usuarios realizan con ChatGPT, y ahora se aproxima con otra, que, al menos, tiene un importante fin, crear una red social sin cuentas falsas.

X (antes Twitter) es una plataforma que está siendo la base para el impulso de todo tipo de discursos que solo buscan el odio o el conflicto.

La gran totalidad de ellos no surgen del impulso natural de una conversación sana generada por una comunidad de usuarios, sino al contrario, por el uso de bots que manejan cuentas falsas.

El nuevo desarrollo de OpenAI tiene como objetivo eliminar el problema de los bots que ha convertido a X en una plataforma sumergida en la toxicidad.

Fuentes familiares al proyecto declararon a Forbes que la red social de OpenAI, actualmente en una fase muy temprana de desarrollo, ha sido concebida como una plataforma "exclusiva para humanos reales".

Lo que sería un argumento de venta para el gigante de la IA, que busca capitalizar el éxito de sus aplicaciones ChatGPT o la misma Sora dedicada a los vídeos generados con inteligencia artificial.

La app de OpenAI está siendo desarrollada por un equipo de menos de 10 personas e incluiría un componente clave, el reconocimiento de identidad biométrico.

Imagen del ORB de World

Fuentes cercanas al desarrollo, han señalado que el equipo ha considerado exigir a los usuarios la verificación de que detrás de una pantalla hay una persona y no una IA o un bot.

La "prueba de humanidad" de la red social de OpenAI se haría a través de Face ID de Apple o del World Orb, un escáner ocular del tamaño de un melón que se caracteriza por el uso del iris de una persona para generar una identificación única y verificable.

World forma parte de la empresa Tools for Humanity, fundada y actualmente presidida por el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Esta verificación garantizaría que todas las cuentas en la red social de OpenAI tengan a una persona real detrás, y así se acabaría con el problema de los bots.

Ninguna red social actual, como Facebook o LinkedIn, ha apostado por una solución biométrica que demostraría que el usuario es humano.

Una red social que eliminaría el "Efecto de la falsa mayoría", como un fenómeno psicológico que ocurre cuando ves a muchos usuarios, siendo realmente bots, diciendo lo mismo y activando en tu cerebro que "si todo el mundo lo dice, será verdad".

Imagen de la app de World con el sistema de identificación

Se generan discursos dañinos que realmente están coordinados por unos pocos que gestionan miles de cuentas de bots con una estrategia de ingeniería social muy fría, y que logran que lo inaceptable se vuelva debatible.

El escollo al que se va a enfrentar OpenAI con una verificación de identidad como la de World, al ser los escaneos de iris inmutables, es que si caen en las manos equivocadas podrían causar grandes estragos.

De momento, se desconoce cómo OpenAI pretende complementar esta red social con su actual cartera de productos como ChatGPT o Sora.

Las fuentes sí han señalado que es probable que los usuarios puedan utilizar la IA para crear contenido en ella, como vídeo o imágenes.

No hay una hoja de ruta para el lanzamiento de la red social de OpenAI y el proyecto podría cambiar de forma repentina antes de estar listo para su despliegue, según señalan las fuentes.