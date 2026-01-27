Pornhub abandonará Reino Unido en febrero criticando las leyes de verificación de edad: "Es un sistema fallido"

Fotomontaje con una persona siendo escaneada con reconocimiento facial. eternalcreative / Manuel Fernández Omicrono | iStock

El pulso de Internet para frenar el acceso al porno para menores de edad está llevando a titulares variopintos en España, que incluyen la aplicación de polémicas medidas de verificación en webs de países como Reino Unido.

La multinacional Aylo, anteriormente conocida como MindGeek y propietaria de Pornhub ha anunciado el bloqueo de su sitio pornográfico más importante en Reino Unido, a modo de protesta.

Denuncian que la Ley de Seguridad Online británica "no ha logrado su objetivo de proteger a los menores" y por ende, dejarán de participar "en el sistema fallido" a partir del 2 de febrero de este año.

Adiós a Pornhub en Reino Unido

Los sistemas de verificación de edad impuestos en Reino Unido a tenor de esta ley han ido saltando de polémica en polémica desde la implementación y aprobación de estas normativas en el 2023.

La norma obliga a todos los servicios que ofrezcan contenido para adultos controles de edad más estrictos y salvaguardas para verificar tanto la edad como la identidad de sus usuarios.

Logo de Pornhub.

El problema es que esta norma ha resultado tener una gran cantidad de problemas a la hora de adoptar estas políticas. Uno de sus mayores vacíos es que no existe un sistema único de verificación.

Esta labor recae en las plataformas, que optan por un sistema u otro. Estos sistemas van desde la obligatoriedad de subir una fotografía para comprobar que el usuario es mayor de edad hasta pedir datos personales.

En julio del 2025, los usuarios vieron cómo era posible usar fotografías de videojuegos como Death Stranding para saltarse estos métodos, lo que los probaba como ineficientes en todo punto.

Aylo, la matriz de Pornhub y dueña de la plataforma, ya avisó en octubre que si bien estos sistemas habían reducido el tráfico de las webs de pornografía, no lo habían hecho por ser efectivos sino todo lo contrario.

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification https://t.co/o9n0c0lwkI pic.twitter.com/mvYmhZZCVp — Dany Sterkhov 🛡✈ (@DanySterkhov) July 25, 2025

Es ahora donde nos encontramos con el comunicado de Aylo, que en protesta por este mal funcionamiento, ha decidido que abandonarán la implementación de esta metodología.

Así, los nuevos usuarios de Reino Unido no podrán acceder a ninguna de las plataformas de Aylo, incluyendo YouPorn, Redtube o Pornhub, a partir del 2 de febrero. Los usuarios verificados no se verán afectados.

Alex Kekesi, vicepresidente de Marca y Comunidad de Aylo, ha denunciado que "miles de sitios de pornografía irresponsable seguirán siendo fácilmente accesibles" pese a este marco legal.

Y es que en un principio, la matriz sí que se comprometió con la Ley de Seguridad Online (Online Safety Act) al confiar en que OFcom, el regulador independiente de contenidos en Internet, podía lograr su cumplimiento.

Imagen del sitio Pornhub. UNILAD

Kekesi pensaba que Ofcom podría ofrecer a partir de "una legislación deficiente" la capacidad de ofrecer más métodos de verificación "que preservasen la privacidad" respecto a lo visto en otras plataformas.

"Tras seis meses de implementación, nuestra experiencia sugiere firmemente que la OSA no ha logrado dicho objetivo. No podemos seguir operando dentro de un sistema que [...] no cumple su promesa de seguridad infantil", dice Kekesi.

De hecho, el directivo llega a afirmar que la OSA ha tenido "el impacto contrario" y que este marco "ha desviado el tráfico a rincones más oscuros y sin regulación de Internet".

La compañía aclara que Ofcom recibió una tarea demasiado grande para cualquier regulador, y que era sencillamente imposible cumplir con esta premisa dentro de los parámetros de la legislación.

Francia se queda sin porno: Pornhub retira su contenido en señal de protesta por la nueva ley de verificación de edad

"La elusión es generalizada, la privacidad se ve comprometida y los nuevos sitios web no regulados llenan rápidamente cualquier vacío dejado por operadores responsables", lamenta Kekesi.

Por último, explican que la OSA ha creado un ecosistema tóxico, que ha llevado a la creación de numerosos sitios web con contenido inapropiado que carecen completamente de control alguno.

Un dato de color que ofrece Aylo es que al buscar "porno gratis" en Reino Unido, más de la mitad de los 10 primeros resultados en Google y Bing no disponen de un sistema de verificación; de hecho, los sitios se actualizan constantemente.

"Esta puerta giratoria significa que Internet permanece abierta a contenido sin moderación, sin verificar y potencialmente inseguro, independientemente de las repetidas medidas de las autoridades", finaliza el comunicado.