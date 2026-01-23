OpenAI quiere 'sacar tajada' de ChatGPT: plantea comisiones sobre los beneficios que logren los usuarios gracias a su IA

La inteligencia artificial no parece ser tan rentable como muchos esperaban en España. Ante la idea de que OpenAI pueda perder miles de millones de euros este año, los de Sam Altman están buscando ingresos como sea.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, acaba de abrir un escenario que ha causado un gran revuelo entre los usuarios: recibir pagos provenientes de descubrimientos de IA producidos por los clientes.

Una pieza de The Information ha generado el caos en las redes sociales, dando a entender que OpenAI obligaría a sus usuarios a compartir las ganancias de sus descubrimientos. Y no ha sido así.

Más ingresos de ChatGPT: los descubrimientos de IA

Ha sido Sarah Friar la que ha dibujado un futuro con un nuevo modelo de negocio en mente para sacar más rentabilidad de un ChatGPT que cuesta miles de millones de dólares mantener.

La idea sería establecer flujos de royalties o regalías relacionados con resultados obtenidos con productos de OpenAI. Friar lo planteó en el propio podcast de OpenAI publicado en YouTube.

Pódcast de OpenAI con Sarah Friar.

La CFO ideó un modelo de 'licencias' que permitiría a OpenAI recibir ingresos de productos que fueran obtenidos con inteligencia artificial. De hecho, puso un ejemplo muy claro: los fármacos.

Si por ejemplo un socio farmacéutico utilizara los modelos de IA de la compañía para desarrollar un medicamento innovador, la startup propondría obtener regalías de las ventas de este fármaco una vez licenciado.

Este enfoque no se basa simplemente en exigir beneficios a empresas o socios que generen respectivos ingresos; OpenAI solo se beneficiaría cuando los clientes generasen beneficios reales.

Y ni siquiera sería una obligación, como han deslizado los usuarios. En caso de que un cliente de ChatGPT generara ingresos con un producto, OpenAI contactaría con socios empresariales para firmar un acuerdo.

Sam Altman, fundador y CEO de OpenAI, durante una conferencia en Tokio Reuters Omicrono

Este acuerdo incluiría una participación de OpenAI respecto a los ingresos por productos fabricados con la ayuda de sus modelos. La empresa o el usuario sería libre o no de aceptar este acuerdo.

La misma Friar lo aclara en el podcast, explicando que le gustaría la idea de que "los modelos de licencias alineen los intereses del cliente y los de OpenAI". Esta idea se repite en una entrada del blog de la empresa, también firmada por Friar.

"A medida que la inteligencia artificial se integra en la investigación científica,el descubrimiento de medicamentos, los sistemas energéticos y el modelo financiero, surgirán nuevos modelos económicos".

Friar prosigue añadiendo que "las licencias, los acuerdos basados en propiedad intelectual y los precios basados en resultados compartirán el valor creado. Así evolucionó Internet", apostilla la CFO.

OpenAI

Ha sido la misma directiva la que en el podcast definió esta estrategia en un conglomerado de opciones estratégicas, aglutinadas en un ideal inspirado en el famoso cubo de Rubik.

"Una de las cosas que más me encantan del cubo de Rubik es que probablemente no estoy acertando con el número, pero creo que tiene 43 trillones de estados diferentes", dijo Friar.

Es la forma que tiene la CFO de explicar la forma en la que OpenAI ha ido evolucionando en sus ingresos respecto a un negocio de IA principal a una infraestructura general, con productos, precios y un modelo de negocio directo.

Este planteamiento, junto a la inclusión de anuncios en ChatGPT, llegan meses después de que OpenAI completase su conversión en empresa con ánimo de lucro en octubre del 2025.