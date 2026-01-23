Es oficial: Tesla trae a España el FSD, su conducción autónoma supervisada, con pruebas en varias ciudades

Tesla ha anunciado la llegada a España de su Full Self-Driving supervisado con demostraciones públicas en diferentes ciudades de la península. Con este despliegue inicial, la compañía se acerca poco a poco al público y mantiene la promesa lanzada con anterioridad de traer esta función a Europa en 2026.

Los clientes podrán ver en acción este sistema de conducción autónoma (bajo supervisión humana todavía) en pruebas organizadas en diferentes tiendas. Las sesiones ya pueden reservarse a través de su página web.

Esto no significa que el sistema se vaya a activar en los vehículos que la marca venda en el país. Solo se trata de demostraciones públicas. Desde el 26 de enero se pondrá a prueba en diferentes localidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

El FSD se incluye con la compra de un coche de Tesla, aunque de momento solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, China, México, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda. Se puede elegir entre pagar 8.000 dólares o una suscripción al mes de 99 dólares, pero a partir del 14 de febrero, solo se podrá adquirir mediante una suscripción mensual.

La empresa automovilística ya ha realizado estas demostraciones en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania. Sin embargo, en España, este avance llega de la mano de la autorización que recibió el año pasado Tesla por parte de la Dirección General de Tráfico.

Tesla Model 3, uno de los coches eléctricos de la marca americana.

La DGT autorizó a Tesla a realizar pruebas en carreteras públicas con 19 vehículos equipados con FSD. Este programa se enfoca en la recopilación de datos para adaptar el sistema al tráfico europeo.

La compañía espera que el despliegue por Europa siga avanzando rápidamente a lo largo del año. Así lo ha dejado claro Elon Musk en Davos, donde ha hablado de otros temas como el futuro de la IA, y ha asegurado que el FSD (Full Self Driving), "es tan bueno que las aseguradoras están ofreciendo descuentos del 50% por un seguro de coche si está activado. Tesla ha empezado a desplegar los robotaxis en varias ciudades de EEUU, espero que el FSD esté aprobado en Europa el mes que viene y en China poco después".

Con supervisión

La palabra 'supervisado' en el título de este software de conducción autónoma es la clave. A diferencia de los taxis de marcas como Waymo, los Tesla aún necesitan la revisión humana para circular con seguridad. Aseguran en su documentación que, cuando está activado y se circula con supervisión activa del conductor, el sistema “reduce hasta siete veces” el riesgo de accidentes graves.

Momento de la prueba de conducción autónoma de Tesla en Madrid. Tesla Omicrono

Según indica Tesla, este sistema de conducción autónoma total (supervisada) es capaz de tomar el control del vehículo para realizar maniobras como el cambio de carril, aparcar o conducir siguiendo la ruta.

No obstante, la empresa siempre indica que estas funciones requieren supervisión activa del conductor y no convierten al vehículo en autónomo. Aunque en teoría es posible que el vehículo salga de la zona de aparcamiento y se acerque solo hasta donde está su conductor esperando.

Para llegar a este punto, la compañía asegura que los propietarios de Tesla han recorrido más de 11.000 millones de kilómetros en todo el mundo usando el Full Self-Driving (Supervised). Este es el principal método de entrenamiento del sistema.

Primeras pruebas sin conductor

En paralelo, Tesla tiene abierto un programa de taxi autónomo en Austin y San Francisco. Ninguno de estos servicios está abierto al público todavía, también se basa en listas de espera de clientes. Pero poco a poco está retirando la supervisión humana de estos vehículos.

En los coches, se han incluido monitores de seguridad con un interruptor de emergencia. Un elemento que Waymo actualmente no necesita para su servicio comercial de robotaxis que está funcionando en diferentes ciudades del país americano y pretende también llegar a Europa este año, EL ESPAÑOL-Omicrono lo ha probado en primera persona.

El monitor de seguridad se ubica en el asiento del pasajero en Austin y en el del conductor en San Francisco. Incluso con los monitores de seguridad, los robotaxis de Tesla han sufrido aproximadamente ocho accidentes en tan solo cinco meses, según Eletrek.

Ashok Elluswamy, vicepresidente de autonomía de Tesla, ha afirmado recientemente que la compañía estaba "comenzando con algunos vehículos sin supervisión, combinados con la flota más amplia de robotaxis con monitores de seguridad, y la proporción aumentará con el tiempo", informa The Verge.