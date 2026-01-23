La App Store tendrá más anuncios este mismo año: así será el nuevo sistema que afectará a los resultados

Mientras Apple anunciaba la lista de apps más descargadas en la App Store y elegía sus mejores piezas de software del año, la compañía aseguró que pronto habría más anuncios en la tienda.

Lo haría a través de una ampliación que incluiría algunos anuncios debajo de las listas de resultados. Tras el anuncio, Apple ha confirmado cuándo entrará en vigor este cambio.

Según adelanta 9to5Mac, los de la manzana mordida han adelantado que el próximo 3 de marzo comenzará a implementarse este sistema, primero en Reino Unido y Japón y luego en más mercados.

Así serán los anuncios de la App Store

Todo comienza en diciembre, poco antes de comenzar el año 2026. La misma Apple detalló los cambios que se producirían en el sistema de anuncios de la tienda de aplicaciones del iPhone.

Estos cambios se centrarán en las búsquedas. Hasta ahora, al buscar una aplicación y recibir resultados, aparecía un anuncio en la parte superior de los resultados de búsqueda.

Lista de resultados en la App Store. Manuel Fernández Omicrono

Por ejemplo, si buscábamos la app X o ChatGPT, podría aparecer un anuncio de una app relacionada justo en la parte superior de estos resultados, dependiendo de qué desarrollador ha pagado por ello.

A partir de marzo, esto cambiará. Se presentarán anuncios adicionales en estas consultas de búsqueda, implementando anuncios o bien en la posición superior o "más abajo en los resultados de búsqueda".

Si por un casual el desarrollador tiene una campaña de resultados de búsqueda ejecutándose, el anuncio será elegible para todas las posiciones. Eso sí, no se podrá seleccionar ni ofertar por una posición concreta.

Es decir, que será la propia App Store la que decidirá si un desarrollador que pague por una campaña de anuncios va arriba, o abajo. El formato del anuncio será exactamente el mismo en cualquiera de ellas.

Logo de la App Store con algunos de los finalistas. Apple Omicrono

A efectos prácticos para con el usuario, solo se añadirá un anuncio más al final de los resultados, en un hueco que dependiendo de qué apps busquemos, nunca consultaremos realmente.

Tal y como explica la propia Apple, el 3 de marzo comenzará esta expansión en Japón y en Reino Unido. A finales de ese mismo mes, todos los mercados donde esté presente Apple Ads realizarán esta modificación.

El anunciante no tendrá que hacer nada realmente. Las campañas publicitarias se mostrarán automáticamente en estas posiciones, sin limitarse a la primera posición como estaba dispuesto hasta ahora.