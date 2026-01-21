Apple se marca un tanto: un juez les permite seguir usando esta función clave de privacidad denunciada en Europa

Apple tiene varios frentes abiertos por su sistema de privacidad, tanto en Europa como en Estados Unidos. En ambas regiones ha conseguido ganar algunas batallas legales últimamente. Apple denunció el año pasado presiones de un lobby intenso para eliminar esta función.

Esta semana un tribunal judicial de París se negó a obligar a Apple a detener esta función, informa La Tribune. De esta forma, Apple puede seguir mostrando el mensaje de ATT en iPhones y demás dispositivos de su marca en ese país.

Denominada App Tracking Transparency (ATT), esta opción informa y da el control al usuario sobre los datos que da a las aplicaciones y webs de otras empresas para que se usen en publicidad o intercambio de datos.

Apple obligará a las apps a mostrar cómo usan los datos del usuario

Apple inició el 2021 desplegando esta importante norma en términos de privacidad, desde entonces obliga a los desarrolladores a pedir permiso expreso a los usuarios para rastrearles.

La función sigue activa pero desde hace tiempo se encuentra con ciertos baches en Europa. Apple denunció en 2025 la presión de algunos lobby "en Alemania, Italia y otros países de Europa" para que las autoridades comunitarias obliguen a la empresa a detener esta funcionalidad.

La ATT está en el centro de varias investigaciones por parte de las autoridades de competencia de estos países de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, la Oficina Federal de Carteles alegó en febrero de 2025 que esta opción podría infringir la normativa, pues los requisitos solo se aplican a otros proveedores de aplicaciones, pero Apple no los aplica a sus propias aplicaciones, según informaba la agencia alemana DPA entonces.

El juicio había empezado por la demanda de una coalición de la industria publicitaria. Hace un año el organismo de control de la competencia de Francia multó a Apple con 150 millones de euros por esta función.

Localización de iPhone

La compañía, sin embargo, se defiende de estas acusaciones indicando que en sus productos "se exige un estándar más alto que el que exige a cualquier desarrollador externo al ofrecer a los usuarios la opción de elegir si desean o no recibir anuncios personalizados. Además, Apple ha diseñado servicios y funciones como Siri, Mapas, FaceTime e iMessage de tal manera que la compañía no puede vincular datos entre ellos, incluso si quisiera hacerlo".

En respuesta a esta resolución, Apple ha emitido una declaración: Celebramos la decisión del tribunal que rechaza estas acusaciones infundadas. (…) Esta función ha sido ampliamente adoptada por nuestros usuarios y aplaudida por defensores de la privacidad, así como por las autoridades de protección de datos de todo el mundo, incluida Francia. No obstante, los demandantes tienen la intención de seguir emprendiendo acciones legales contra ATT.

En paralelo, al otro lado del océano Pacífico, Apple ha conseguido que se desestimen partes de una demanda colectiva por privacidad en la que se alegaba que había violado varias leyes de privacidad en California. Se acusaba a la empresa de recopilar datos de usuarios de sus aplicaciones, como App Store o Apple Music, a pesar de que los usuarios creían no haber dado permiso para ello.