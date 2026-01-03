Estas son las mejores aplicaciones de la App Store si estrenas un nuevo dispositivo de Apple durante las fiestas

Imagen generada por inteligencia artificial con el logo de la App Store en el centro. Manuel Fernández Omicrono

Las tiendas de aplicaciones como la App Store o la Google Play Store son la ventana del entretenimiento en smartphone para muchos usuarios en España. Y esto es más prominente todavía en las fiestas navideñas.

Apple ha lanzado una serie de recomendaciones para exprimir la navidad en la App Store, la tienda de apps por antonomasia del iPhone y de otros dispositivos del ecosistema de la manzana.

En estas recomendaciones, Apple propone desde videojuegos para los más pequeños hasta aplicaciones de streaming con las que disfrutar de los últimos contenidos navideños.

Recomendaciones de la App Store

La App Store de Apple es un escaparate en el que disfrutar de juegos y experiencias del día a día. Pero también sirven para afianzar unas navidades tecnológicas que nos ayudarán en estas fiestas.

Entre los juegos recomendados por Apple nos encontramos el popular título para niños Roblox o Disney Solitaire, una "experiencia inmersiva" que recrea los mundos de Disney y Pixar en forma del popular juego móvil.

No faltan opciones como Triple Match 3D, con retos y recompensas semanales de temática navideña y Disney Mundo Colorido, para los más peques y sobre todo los amantes de Star Wars.

Gardenscapes, otro título popular de la App Store, ha incluido misiones nuevas, nuevas colecciones de cartas y demás elementos in-game con temática navideña. Y no es el único que ha tomado este camino.

Si la cosa va de LEGOS, entonces LEGO Builder es la app definitiva para construir en familia.

¿Y qué hay de las apps? App Store recomienda Amazon Prime Video y su selección de películas de temática navideña, ideales para esta temporada festiva, así como Plane Finder para tener información de vuelos reales de familiares.

Por último tenemos Project Makeover, una app que trae elegantes conjuntos de temporada en rojo y dorado, así como una plétora de decoraciones perfectas para dejar nuestro hogar perfecto para las fiestas.

Recopilaciones de la App Store

Por último, Apple ha dispuesto en su App Store una serie de colecciones y conjuntos de aplicaciones con distintas temáticas, todas relacionadas con las festividades y con la Navidad.

Por ejemplo, disponen de una selección de apps para disfrutar de nuestro tiempo libre (HBO Max, Apple TV...), juegos para disfrutar en familia (La Patrulla Canina al Rescate, Thomas y sus amigos...), etcétera.

Le siguen recopilaciones de juegos relajantes (también conocidos como juegos cozy), apps para fitness y bienestar y aplicaciones para compras navideñas, ya sea compras en redes sociales o en plataformas de e-commerce.

Apple también ha incidido en la seguridad de la App Store, ante la proliferación de tiendas de terceros. En palabras de la firma, la tienda "es el entorno más seguro y de mayor calidad para descubrir y descargar apps y juegos"