La última moda en la red social X es una de las más chocantes que se recuerdan desde que Elon Musk compró Twitter hace ya más de tres años: pedir a Grok que desnude a las mujeres que comparten sus fotos en la red social.

Con un mensaje tan simple como "@Grok, ponla en microbikini", por ejemplo, es posible obtener una fotografía generada por IA de un gran realismo, que parece indistinguible de una fotografía real.

Para colmo, esta imagen automáticamente se hace pública y aparece como una respuesta de la publicación original, visible para todos los usuarios de la red social sin ningún tipo de control.

De hecho, la autora de la publicación original no puede hacer absolutamente nada para evitar el mal uso de las fotografías personales que comparte en X; y muchos usuarios se han dedicado a buscar estas publicaciones y pedir a Grok que las desnude.

Lo peor de todo es que Grok no discrimina por edad, y la inteligencia artificial ha sido "pillada" publicando imágenes de niñas y adolescentes en ropa sensual, prácticamente desnudas o en bikini.

Llevo todo el día viendo estos tweets y ahora me ha tocado a mi como a otras miles de mujeres. Que se permitan estás cosas y que la IA encima lo genere???? Y que ni denunciando le tiren el post???? Que asco de gente y de red social se os debería caer la cara de la vergüenza @grok pic.twitter.com/wWWhnIEA69 — lau (@lau_mxr_) January 1, 2026

Esto ha sido confirmado por la propia cuenta oficial de Grok, que ha generado una respuesta generada por inteligencia artificial en la que pide perdón por "un lapso en las salvaguardas".

Grok ha confirmado que publicó "contenido generado por IA de dos chicas jóvenes (edades estimadas 12-16)". Ni X ni xAI, la división que ha creado a Grok, han realizado declaraciones públicas ni han pedido perdón, prefiriendo dejar que la IA lo haga.

"¿Cómo es posible que esto no sea ilegal?", se pregunta Samantha Smith en un post en el que comparte cómo un usuario ha pedido a Grok que transformara una foto de ella en la que sale con un vestido azul sujetando una bandera del Reino Unido en una realista imagen de ella en un pequeño bikini negro.

Smith explica en sus redes que ha probado a preguntar a Grok si podía editar una foto de su primera comunión para que saliera en un bikini y la IA lo ha hecho. "Es absolutamente asqueroso", recalca tras compartir la imagen generada con IA.

Grok afirma que este tipo de contenido basado en la imagen de menores de edad "es ilegal y está prohibido", y promete que está "arreglando urgentemente" el problema que permite generarlas.

How is this not illegal? pic.twitter.com/cuDUSFC2zj — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) January 1, 2026

Sin embargo, Grok no ha pedido perdón por generar imágenes de mujeres semidesnudas sin su consentimiento, dando a entender que esto es algo que entra dentro de lo permitido en la red social.

En el momento de escribir estas palabras Grok sigue generando imágenes de mujeres en bikini, tanto mayores como menores de edad, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL simplemente entrando en la cuenta oficial de la IA.

De hecho, hasta ahora la única medida concreta se encuentra en la desactivación de la pestaña "Media" en la cuenta de Grok, lo que hace más difícil ver todas las fotos que ha generado, pero no imposible; y es que sigue siendo posible buscar todas las publicaciones de Grok y ver las fotos directamente.

Lejos de controlar este mal uso de la inteligencia artificial, Elon Musk se ha sumado a esta moda de manera bromista, pidiendo a Grok que genere una imagen que le muestra en un bikini, tal vez en un intento de quitar gravedad al asunto.

Sin embargo, estos casos son más graves de lo que el magnate podría pensar, y se pueden considerar ejemplos de pornografía infantil, con las duras consecuencias legales que podría tener.

De hecho, los usuarios de redes sociales ya se están movilizando para luchar contra esta tendencia, compartiendo la página de la ONG stopncii.org, que permite subir la foto original y la modificada para ordenar a la compañía que la borre.

X aparece como uno de los socios de este proyecto, junto con Facebook, Instagram y Bluesky, por lo que en teoría, debería borrar las fotos si los usuarios lo piden, pero la cuestión es si realmente lo hará.