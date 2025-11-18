Sundar Pichai, CEO de Google, advierte sobre la explosión de la burbuja de la IA: "Ninguna empresa va a ser inmune"

Sundar Pichai, CEO de Google, durante la presentación de Google I/O. El Androide Libre

Los usuarios más avanzados en edad en España y que sepan de tecnología recordarán la burbuja de las puntocom. Una burbuja bursátil que, visto en retrospectiva, se parece mucho a una burbuja que amenaza al mercado de la inteligencia artificial, tal y como vaticinó Jeff Bezos hace poco.

Una burbuja que, a ojos del CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, afectará a todas las empresas del sector. Incluyendo la suya, por supuesto. Estas declaraciones las ha otorgado a la BBC en una entrevista que ya ha generado titulares controvertidos.

Según ha explicado Pichai al portal, si la burbuja que se está gestando en torno al mercado de la IA acaba por explotar, no habrá empresa que se libre. "Ninguna empresa va a ser inmune, incluida la nuestra", ha declarado el CEO.

Google cree que la burbuja será brutal

Una buena parte de la entrevista a Pichai ha girado en torno, cómo no, a la inteligencia artificial. La Next Big Thing que buscaban las altas esferas tecnológicas de EE.UU, y que ha llegado para quedarse desde el año 2022.

Por supuesto, Pichai ha alabado la naturaleza de la tecnología. Llega a comparar el auge de esta tecnología con el entusiasmo por Internet cuando comenzó el nuevo milenio, donde se produjeron inversiones "excesivas".

El problema, relata el CEO, está en dos factores concretos: la posible explosión de la burbuja de la IA y sobre todo, a las multimillonarias inversiones realizadas en este contexto de auge. Pichai ha deslizado incluso la idea de elementos de "irracionalidad" en este sentido.

Dado que la mayoría de empresas del sector tecnológico han invertido de alguna u otra forma grandes sumas de dinero en esta industria, una burbuja bursátil acabaría dañando seriamente a los mayores agentes de la carrera por la IA.

Ante la pregunta de si Google, el titán de Silicon Valley por antonomasia, sería inmune la respuesta de Pichai es clara: no. "Ninguna empresa va a ser inmune", y eso obviamente también atañe a la gran G.

El problema es la magnitud de la burbuja, cuyo estallido sería hasta 17 veces mayor al de la burbuja de las puntocom, según la firma de investigación independiente MacroStrategy Partnership.

Y es que Google —o más bien, Alphabet— está adoptando la IA a pasos agigantados. Actualmente, su prioridad se centra en el desarrollo de chips especializados para inteligencia artificial, con un claro objetivo de competir contra la todopoderosa Nvidia.

De nuevo, la burbuja de las puntocom ha vuelto a salir a la palestra. Cuando los años 90 estaban por finalizarse y las primeras empresas de Internet empezaron a recibir financiaciones, se produjo una ola de optimismo que culminó en el estallido de la burbuja a principios de los 2000 que todos recordamos.

Pichai, por supuesto, recoge el testigo. "Podemos mirar hacia atrás y observar Internet ahora mismo. Claramente hubo mucha inversión excesiva", afirma un CEO que, aun con la burbuja en la palestra, no niega la importancia de la IA.

Así, Pichai asegura que al igual que Internet cobró una importancia mayúscula, la IA se estandarizará en nuestras vidas como la nueva plataforma del momento. De hecho, tal es la relevancia que hasta en este contexto de temor, surgen nuevas startups.

Recientemente supimos de Project Prometheus, la nueva compañía de IA de Jeff Bezos tras su hiatus desde la salida del magnate de Amazon en 2021. Dicha startup contará con nada menos que 6.200 millones de dólares de financiación inicial.

Fue el propio Bezos el que dejó claro que efectivamente, se produciría un estallido de la burbuja de la IA. Habló eso sí de una "burbuja buena", que permitiría inversiones masivas en proyectos que tendrían un impacto positivo mayúsculo. Habló, de nuevo, de una burbuja industrial, y no financiera.

Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en el IE Business School, declaró a EL ESPAÑOL - Omicrono que efectivamente, habría una burbuja pese a la importancia de estas tecnologías en el panorama actual.

A esto debemos sumarle una desaceleración en las novedades prometidas para la IA, que pasaban en parte por conseguir los tan cacareados conceptos como las superinteligencias artificiales y las inteligencias artificiales generales (AGI).

Obstáculos tecnológicos insalvables que nos llevarán a un panorama de modelos más pequeños, con menos cantidades de parámetros que consigan resultados similares a los mayores modelos del mercado.

Estos y otros factores podrían causar un colapso total de este mercado, que ha tenido como principales inversores a los mayores actores de la Big Tech mundial. Un colapso que de sucederse, sería devastador.