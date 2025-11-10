La IA encontrará a tu próxima decepción amorosa: las apps de citas recurren a la tecnología para recuperar la ilusión

Hay personas que piensan en ChatGPT como un amigo, incluso llegan a desarrollar sentimientos romáticos por la IA, un riesgo del que alertan psicólogos y expertos en tecnología. Pero quizás esta tecnología, que nutre a estos chatbots, sí puede ayudar a encontrar el amor o simple compañía a quienes la buscan por internet.

Las aplicaciones de citas llevan años utilizando tecnología como algoritmos para conectar perfiles compatibles y ahora han apostado en la inteligencia artificial más moderna como la solución a los problemas de desánimo que experimentan entre sus usuarios.

La IA puede aconsejarle cómo contestar o no a una conversación, rebuscar entre sus fotos para elegir la que mejor le presente ante posibles citas y conocer sus intereses para buscar un match ahorrándole pasar minutos deslizando perfiles de un lado a otro.

IA contra la desidía

Las agencias matrimoniales siempre se han diferenciado por un trato más personal, donde un casamentero se sentaba frente a cada candidato y con una serie de preguntas conocía a la persona lo suficiente para ofrecerle una serie de citas compatibles. La perspicacia de cada casamentero daba menores o peores resultados, pero las aplicaciones de citas y sus algoritmos dejaron de lado este trato personal.

Ahora la nueva generación de IA y agentes puede recuperar parte de esa dinámica. Al menos es lo que proponen las aplicaciones de citas para recuperar las ganas de encontrar pareja en internet de muchos usuarios.

Tinder Tinder Omicrono

Estas herramientas digitales están entrando en una nueva era. En los últimos años, la suscripción de pago permitía al usuario deslizar perfiles de forma ilimitada o ciertas funciones premium para acceder a muchos más perfiles. Este flujo interminable de caras y frases ingeniosas lleva a muchos a un nivel de frustración que termina en el abandono de la propia aplicación.

Es lo que se conoce como "ciclo de desesperación": la desidia que sienten las personas que se cansan de dedicar minutos a deslizar perfiles en busca de uno que les ilusione, para después que las dejen en visto o no llegan a nada.

Tinder lleva nueve trimestres consecutivos registrando un descenso en el número de suscriptores de pago, hasta el tercer trimestre de este año, informa TechCrunch. Durante el último año, Bumble perdió el 9% de sus suscriptores de pago, mientras que Match Group perdió el 5%, a pesar de que ambas plataformas aumentaron su número total de usuarios.

Ahora se pretende ofrecer con la IA una selección más pequeña, pero más acertada, mayor probabilidad de éxito, aseguran. Tinder está probando un servicio de emparejamiento con IA llamado Chemistry. Los responsables de esta famosa aplicación, Match Group, informaron a los inversores a principios de este mes que esta nueva función conocerá a los usuarios mediante un cuestionario.

La app de Tinder en un móvil. Good Faces Agency/Unsplash Omicrono

Facebook Dating, tambien ha introducido recientemente una función de IA que permite a los usuarios describir a su pareja idea, desde rasgos físicos, hasta profesionales y sentimentales, para que la tecnología encuentre quien se ajusta a ese perfil por él.

De forma tradicional, estas apps se han apoyado en tecnologías como el Big Data: los conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos a los que se les aplican técnicas avanzadas de procesamiento y análisis como la minería de datos, el aprendizaje automático (machine learning), la inteligencia artificial.

Facebook Dating El Androide Libre

De esta forma, se consigue extraer información valiosa, patrones ocultos, tendencias, en definitiva, conocimientos que pueden ser utilizados para tomar decisiones estratégicas en diversos campos. Tras años haciendo uso de esta tecnología y sus avances para mostrar un perfil tras otro a sus usuarios, ahora la inteligencia artificial se presenta como la nueva arma.

De hacer match antes a evitar fraudes

Además de extraer más información de este cuestionario, la aplicación pedirá permiso para poder bucear en el carrete de fotos y vídeos que tiene la persona en el teléfono para conocer más sobre sus intereses y personalidad. Esta innovación se presenta en diferentes formatos, desde la IA generativa que presenta una mayor fluidez de conversación, hasta el análisis de imágenes.

Por otro lado, Grindr, la aplicación centrada en ofrecer conexiones entre la comunidad de hombres gais, ha presentado hasta seis funciones de IA a las que ha llamado gAI. Las funciones van desde un compañero virtual que ofrece consejos para conversar, hasta resúmenes generados por IA. Esta suite de herramientas se agruparan en una suscripción premium, según informa NYT.

Encontrar mejores matchs, no es la única tarea que se le está encargando a este tecnología. Tinder también ha impulsado un LLM (Large Languaje Model) para alertar a los usuarios antes de que envíen mensajes potencialmente ofensivos o como asesor en la elección de fotos que publicar en el perfil.

Chatbot basado en IA generativa de Tinder Tinder Omicrono

Esto también implica que los datos se usen para el entrenamiento de la propia tecnología. Grindr informa que, bajo el consentimiento del usuario, usará sus datos para ayudar a entrenar la IA en la que se basa su servicio "y mejorar la personalización, como las recomendaciones". Aún así advierte que siempre se puede rebocar ese permiso en la Configuración de privacidad de su app.

Hinge directamente ha usado la IA generativa para comprender mejor las preferencias de los usuarios, lo que ha incrementado el número de coincidencias en un 15% según ha informado Hesam Hosseini, director de operaciones de Match Group, empresa propietaria de Hinge y Tinder, a The New York Times. Aunque en sus comunicados no usa el término IA para explicar el uso de esta nueva tecnología.

En general, las principales compañías a cargo de estas aplicaciones están probando todas las posibilidades que ofrece esta tecnología para mejorar su servicio y acabar con la frustración que sienten sus usuarios a la hora de encontrar resultados en su búsqueda.

La IA también llega como sistema de protección para evitar decepciones o estafas. Bumble, por ejemplo, lanzó en 2023 Deception Detector, una función basada en inteligencia artificial (IA) para eliminar perfiles falsos, spam o fraudulentos. Aseguraban entonces que esta tecnología permitía bloquear automáticamente el 95% de las cuentas identificadas como spam o fraudulentas.