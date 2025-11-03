China promueve una organización mundial para gestionar la IA y convertirla en un "bien público" para el mundo

Que China tiene una posición privilegiada en materia de IA no es un misterio en España. El petardazo de DeepSeek ha causado que el ejecutivo de Xi Jinping impulse esta IA para posicionara contra ChatGPT, sin ir más lejos.

Tal es la fijación de dicha nación por la IA que el presidente chino ha propuesto la creación de un organismo internacional que pueda gestionarla. Por supuesto, esta agencia tendría su sede en Shanghái, en pleno corazón del país.

El objetivo de esta organización, expone Reuters, sería regir y gestionar las tecnologías de inteligencia artificial para establecer una serie de marcos legislativos y que impulsen la cooperación entre naciones interesadas.

China quiere un organismo basado en la IA

Estas declaraciones se realizaron en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur el pasado 1 de noviembre. Xi Jinping, a diferencia del presidente norteamericano Donald Trump, estuvo presente.

Jinping estableció la necesidad de crear un organismo mundial que posicionara a China como un rival para Estados Unidos en lo que a cooperación comercial en materia de inteligencia artificial refiere, según Reuters.

Xi Jinping, el presidente chino.

Una posición en la que Estados Unidos se ha mostrado en contra. En palabras de Jinping, el organismo tendría como principal objetivo convertir la inteligencia artificial en un bien público para la comunidad internacional.

La idea de Jinping sería promover un desarrollo "sólido y ordenado" de la inteligencia artificial para no solo evitar algunos de sus mayores perjuicios sino para garantizar la seguridad y el beneficio de las mismas.

El político expresó la disposición de su gobierno para trabajar con los miembros de la APEC en pos de reducir la brecha digital en la región Asia-Pacífico. A su vez, miembros de su ejecutivo expresaron su negativa a los intentos de bloquear o controlar estas tecnologías.

Xi Jinping explicó que la inteligencia artificial era una tecnología "de gran importancia" para el desarrollo futuro". A su juicio, debía crearse "en beneficio de las personas en todos los países y regiones".

Algunos de los beneficios que traería la IA en palabras del presidente implicarían bienes públicos gracias a un entorno de cooperación en estándares tecnológicos y en "estrategias de desarrollo y normas de gobernanza".

Unas declaraciones que llegan justo después de la reunión "extraordinaria" producida entre Xi Jinping y Donald Trump, que se saldó con la reducción de los aranceles por parte de los estadounidenses y con un acuerdo sobre tierras raras.