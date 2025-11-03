Apple lanza iOS 26.1, la actualización que permite reducir las transparencias de Liquid Glass en el iPhone

Apple anunció en verano con gran orgullo Liquid Glass (cristal líquido, en inglés), el nuevo diseño con el que pretendía unificar por fin todos sus sistemas operativos, desde iOS para los iPhone, hasta MacOS para los MacBooks. Sin embargo, ha tenido que suavizarlo ante los problemas de legibilidad.

Ahora, la compañía ofrece una solución para esos usuarios que no están contentos con este nuevo estilo transparente. Con iOS 26.1 llega la posibilidad de ajustar las transparencias para que resulten más cómodas a la vista. Su despliegue empieza este lunes.

Marc Gurman informa en Bloomberg del lanzamiento definitivo de esta nueva versión, tras haber estado en versión solo para desarrolladores. Además, Gurman recuerda que Apple incluirá paneles OLED en ordenadores MacBook y más iPad, como ya hizo con los iPhone.

Nueva opción en iOS 26. MacRumors Omicrono

Tras un extenso periodo de pruebas para desarrolladores y usuarios, Apple finalmente está lista para lanzar iOS 26.1. Junto a iOS 26.1, también se despliega la versión beta de iOS 26.2 y otras actualizaciones del sistema operativo.

La última actualización que recibirán los usuarios de dispositivos Apple incluye, como se mencionaba antes, una opción para reducir el efecto de transparencia en Liquid Glass, un icono actualizado para Apple TV y corrección de errores.

Esta opción llega después de una serie de críticas por parte de los usuarios. Tras su presentación, Apple recibió aplausos por esta nueva estética inspirada en el cristal. La gran baza de Liquid Glass desde su presentación en la WWDC 2025 fue la idea del cristal líquido translúcido.

El concepto era volver a las transparencias, al aspecto de un cristal moldeable y transparente que había caracterizado la estética de la primera década de los 2010. Pero, la empresa también ha sido criticada por la falta de legibilidad en algunas de las partes del sistema.

Al añadir transparencia, algunos elementos de Liquid Glass en iOS 26 interfieren con otros elementos de la interfaz, haciendo que ciertas partes sean difíciles de distinguir en según qué situaciones. En vez de retirarlo, Apple sigue mejorando esta idea, que tiene mucho potencial.

La opción que incluye Liquid Glass y se encuentra en los ajustes de accesibilidad. Es un simple botón que está dispuesto en Ajustes, Pantalla y luego en Brillo. La opción es tremendamente básica.

En el ajuste, una pequeña pantalla en la que se muestra una serie de botones translúcidos. Pulsando sobre el botón se reduce la transparencia a algo bastante más opaco.

Por su parte, la versión beta de iOS 26.2 se abrirá para la comunidad de desarrolladores de la empresa a partir del martes, según informa Bloomberg. Gurman indica que no traerá grandes cambios en esta primera versión.