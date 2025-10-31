Jensen Huang, CEO de Nvidia: "Fontaneros, electricistas y carpinteros serán los ganadores de la construcción de la IA"

Desde hace meses se lleva hablando de la hecatombe laboral que supondrá la IA. La inteligencia artificial promete no solo quitar el trabajo a muchos en España, sino hacer que encontrar un nuevo empleo sea muy difícil.

Jensen Huang, CEO de la firma Nvidia —que actualmente se posiciona como la empresa líder en la carrera por la IA— ha vuelto a reiterar su opinión respecto al tema: perderemos nuestros trabajos, pero no de la forma que pensamos.

En una entrevista para Channel 4, Huang afirma que no será una IA la que nos quite el trabajo, sino una persona que sí sepa de IA. En este sentido, el magnate cree que serán los trabajadores manuales los más cotizados en esta carrera.

Los "electricistas y fontaneros" ganarán

Cuando Huang es preguntado sobre el impacto de la IA en un mundo laboral que aspira a cambiar para siempre, lo tiene claro. "Si eres un electricista, eres un fontanero o un carpintero, ganarás la carrera de la construcción de la IA".

La idea que enarbola Huang es que los segmentos laborales que requieran más habilidad manual, especialmente los relacionados con la construcción de los gigantescos centros de datos que alimentarán las IAs, serán los más beneficiados.

@c4news CEO of US chip giant Nvidia, Jensen Huang, tells Channel 4 News, that 'electricians and plumbers' will be the big winners in the AI race as the skilled craft segment of every economy is going to see a 'boom'. #Tech #AI #Nvidia #Economy #C4News

Huang asegura que "el segmento artesanal de cualquier economía va a ver un auténtico boom". El CEO se refiere a aquellas labores insustituibles por cualquier inteligencia artificial, que requieren mano de obra manual.

"Vas a tener que construir, vas a tener que doblar, y doblar, y doblar, y doblar", relata un Huang convencido por este impacto laboral. Unos trabajos que incluso aunque no sean afectados por la IA directamente, cambiarán.

Huang también ha dado declaraciones a otros medios y periodistas como la famosa profesional Shira Lazar, y tampoco son muy halagüeñas. De nuevo, la pregunta: cómo afectará la IA a Hollywood, al entretenimiento y a la economía de los creadores.

"No vas a perder el trabajo por la IA", dice Huang. "Vas a perder tu trabajo por alguien que use la IA. Mi mejor consejo es que os hagáis a la IA lo más rápido que podáis", habla el CEO ante las cámaras.

I finally met @nvidia Founder and CEO Jensen Huang at #NVIDIAGTC and got to ask him how AI will impact Hollywood, entertainment, and the creator economy. Plus, what he'd say to people afraid of losing their jobs.



What do you think of his take?

Unas declaraciones que siguen en la línea de las que han realizado otros magnates de la inteligencia artificial, como son Sam Altman —CEO de OpenAI— o Satya Nadella, de Microsoft. Sin embargo, ya se habla de una burbuja más que real.

Existe la posibilidad de que esta tecnología acabe siendo una burbuja, que pueda llevarse consigo a una industria absolutamente hechizada por la inteligencia artificial. Ya hay quién cree que efectivamente, habrá una burbuja y explotará.

Jeff Bezos, otrora dueño de Amazon y actual responsable de la compañía aeroespacial Blue Origin, ya ha dejado claro que efectivamente habrá una burbuja, pero que será beneficiosa. "[Las burbujas] pueden ser buenas", declaró el multimillonario.