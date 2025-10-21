Adiós a las transparencias en el iPhone: ahora Apple te da la opción de reducirlas con iOS 26

Fue en verano cuando Apple revolucionó sus sistemas operativos en España y en todo el mundo, con la llegada de Liquid Glass, el lenguaje de diseño que unificaría por fin sus sistemas operativos.

El problema es que Liquid Glass (cristal líquido, en inglés) presentaba algunos problemas de legibilidad que Apple fue tratando con el paso del tiempo. Ahora, iOS 26 incorpora una opción para reducir drásticamente la transparencia.

La última beta de iOS 26.1 ya disponible para desarrolladores incorpora una opción para reducir la transparencia del sistema, aumentando la opacidad de los elementos de la interfaz y mejorando su contraste.

Adiós a la transparencia en Liquid Glass

Tal y como muestra MacRumors, Apple ha incluido una nueva opción en los ajustes para reducir la transparencia. Hasta el momento, Apple había estado ajustando y tocando estos elementos translúcidos antes del lanzamiento de iOS 26.

La gran baza de Liquid Glass desde su presentación en la WWDC 2025 fue la idea del cristal líquido translúcido. Volver a las transparencias, al aspecto de un cristal moldeable y transparente que había caracterizado la estética de la primera década de los 2010.

Diferencia de transparencias entre ambos sistemas. MacRumors YouTube

La opción que incluye Liquid Glass y que estaba oculta en los ajustes de accesibilidad es un simple botón, que está dispuesto en Ajustes, Pantalla y luego en Brillo. La opción, como decimos, es tremendamente básica.

En el ajuste vemos una pequeña pantalla en la que se muestra una serie de botones translúcidos. Pulsando sobre el botón vemos cómo se reduce la transparencia a algo bastante más opaco.

"Elige tu estilo predefinido para Liquid Glass. 'Claro' es más transparente, revelando el contenido por detrás. 'Tintado' aumenta la opacidad y añade más contraste", dice la opción en los ajustes.

Esta opción llega después de una serie de críticas por parte de los usuarios que si bien alabaron la iniciativa de la estética Liquid Glass, criticaron la falta de legibilidad en algunas de las partes del sistema.

Al añadir transparencia, Liquid Glass en iOS 26 interfería con otros elementos de la interfaz, haciendo que ciertas partes fueran difíciles de distinguir en según qué situaciones. Apple sigue mejorando esta idea, que tiene mucho potencial.