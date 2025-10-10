Pável Dúrov, creador de Telegram, carga contra los sistemas de verificación de edad: "El fin del Internet libre"

De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo las esferas políticas de España y el resto del mundo han virado a un Internet más controlado, con sistemas de verificación de edad implementadas por firmas como Apple. El creador de Telegram ha cargado contra ellas.

Pável Dúrov, creador de Telegram y polémica personalidad de Internet, ha publicado un mensaje multitudinario en contra de estas medidas. Titulada "El fin de la Internet Libre", esta misiva ha sido publicada en las redes de Dúrov e incluso en Telegram.

Lo hace en el mismo día de su cumpleaños, un 10 de octubre en el que el mismo Dúrov asegura no tener ganas de celebraciones. "Nuestras generaciones se están quedando sin tiempo para salvar el Internet libre que construyeron nuestros padres", dice la carta.

El fin de la Internet Libre

Dúrov no solo se ha limitado a publicar este mensaje en su canal de Telegram y en su perfil de X. No contento con ello, ha habilitado un banner en la app de Telegram público para todos los usuarios que redirige a este mensaje.

En él, Dúrov lamenta cómo las actuales generaciones han sufrido el robo de una promesa clara: el de un Internet que sirva para "el libre intercambio de información". Ahora, a su juicio, este Internet se está convirtiendo en todo lo contrario.

Pável Dúrov, ruso, filólogo, vegetariano, libertario y creador de Telegram.

El actual Internet está pasando a ser "la herramienta definitiva de control", según Dúrov. "Países que antes eran libres están introduciendo medidas distópicas como identificaciones digitales, verificaciones de edad online y el escaneo masivo de mensajes privados", apostilla el empresario.

Señala además a los países que están llevando a cabo estas medidas; critica duramente las identificaciones de Reino Unido, así como las verificaciones de Australia. No faltan palabras para el escaneo de mensajes de la Unión Europea.

Por si fuera poco, Dúrov redobla en sus críticas y acusa directamente a países completos de perpetrar delitos contra su población, persiguiendo a críticos contra sus esferas políticas y encarcelando "a miles" por sus tuits.

Tal y como dice Dúrov: "Francia investiga penalmente a líderes tecnológicos que defienden la libertad y la privacidad. Un mundo oscuro y distópico se acerca rápidamente".

Pavel Durov Reuters

La segunda parte de su carta habla de una supuesta mentira. "Nos han hecho creer que la mayor lucha de nuestra generación es destruir todo lo que nos dejaron nuestros antepasados; la tradición, la privacidad, la soberanía, el libre mercado y la libertad de expresión".

Un detalle curioso, ya que esta queja respecto a la libertad de expresión no tiene mucha lógica sabiendo que Dúrov ha publicado este mensaje por todas sus plataformas y redes sociales, gozando de un altavoz enorme.

Dúrov finaliza con dos párrafos catastrofistas que hablan de la destrucción de los valores principales de occidente. La destrucción de la humanidad a nivel "moral, intelectual, económica y, en última instancia, biológica".

El magnate eso sí omite poderosamente algunas de las medidas que más controversia han generado en países como Estados Unidos. Los estados de Texas, Luisiana y Utah prometen aplicar estos mismos sistemas en tiendas como la App Store para las cuentas menores de 18 años.