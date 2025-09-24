La beta de iOS deja al descubierto que el iPhone se prepara para abrirse totalmente a relojes de otras marcas

Si tienes un iPhone (lo cual es más probable que nunca con iOS 26 y los nuevos iPhone 17), es más que probable que tengas un Apple Watch. Si no es así, entonces perderás la capacidad de recibir las notificaciones de tu iPhone en un reloj de terceros. Apple quiere solucionar eso.

Según ha descubierto el portal Macworld, la primera beta de iOS 26.1 que se lanzó el pasado lunes en su versión para desarrolladores incluye cambios en el código que deberían mejorar la experiencia de usar relojes de terceros en un iPhone.

Especialmente gracias a una función llamada "Reenvío de notificaciones", que serviría para mostrar notificaciones del móvil en otro dispositivo fuera del catálogo de la firma californiana. Una forma, quizás, de cumplir con las normativas de la DMA de la Unión Europea.

Los iPhone mejorarán su conectividad

Aunque Apple fomente la idea de usar un Apple Watch con los iPhone, no son pocos los usuarios que por un motivo u otro, prefieren usar un smartwatch o un smart band junto a los teléfonos de la manzana mordida.

El problema es que en este sentido, existen bastantes limitaciones. Algunos sistemas como Wear OS no ofrecen soporte oficial en iOS y además, no reciben notificaciones de sus teléfonos. Los de Tim Cook lo saben y por ello han hecho cambios bajo el software de iOS.

"Reenvío de notificaciones" sería una opción para que los usuarios elijan si quieren ver las notificaciones del iPhone en un dispositivo de terceros o en un Apple Watch. Una vez disponible, se podrá activar o desactivar a voluntad.

Según Macworld, esta opción solo se podría activar con un accesorio al mismo tiempo. No solo eso; el código sugiere que si se activa, las notificaciones se desactivarían en el Apple Watch. Es decir, que solo se podrían ver en un único wearable.

Una de las referencias más importantes llamada "AccessoryExtension" indicaría un nuevo método de emparejamiento entre iPhone y otros accesorios. Algo parecido a lo que ocurre con Google Fast Pair con Android y otros dispositivos.

Una pista de todo esto la tenemos directamente en la Comisión Europea. En marzo de este mismo año, Bruselas anunció una serie de medidas para obligar a Apple a facilitar la conexión entre el iPhone y dispositivos de terceros.

Entre estas medidas, que garantizarían "una interoperabilidad efectiva con iOS para dispositivos consultados", vemos la interactividad con las notificaciones de iOS que también estarían disponibles en terceros.

Lo mismo ocurre con AirDrop, el sistema de envío y recepción de archivos en el ecosistema Apple que bajo estas directrices acabaría siendo compatibles con terceros. Unas medidas a las que Apple se ha opuesto enérgicamente en el pasado.

Está por ver si estos cambios afectarían a los iPhone ubicados en todo el mundo o solo en la Unión Europea. Tampoco se sabe si veremos estas funciones activarse en iOS 26.1 o en futuras versiones.