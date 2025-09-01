CarPlay Ultra también llegará a coches eléctricos asequibles: el sistema de Apple no será exclusivo de automóviles de lujo

Apple presentó CarPlay Ultra, la nueva generación de su sistema operativo para coches, el pasado 15 de mayo. Una tecnología que hasta el momento tan solo está presente en automóviles de lujo, concretamente en los de Aston Martin, y que pronto llegará a un vehículo más asequible.

Cuando la compañía de la manzana mordida anunció CarPlay Ultra confirmó que la nueva generación de su sistema operativo se quedaría, de momento y de forma exclusiva, en automóviles de Aston Martin tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Unos coches que parten de los 200.000 dólares, unos 170.608 euros al cambio. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto. Desde Top Gear señalan que Hyundai podría incluir Apple CarPlay Ultra en el Ioniq 3, su próximo coche eléctrico.

De esta manera, el nuevo coche eléctrico del fabricante sería compatible con la nueva generación del sistema operativo de Apple, permitiendo a los usuarios de un iPhone disfrutar de una integración mucho más profunda que la actual versión de esta tecnología.

"El Ioniq 3 será muy digital. Para empezar, podrá ejecutar Apple CarPlay Ultra si el conductor lo desea. Incluso sin la capa visual de Apple, la interfaz permite una mayor personalización del diseño y se vincula con nuevos efectos de sonido sintéticos propios de vehículos eléctricos", se puede leer en el artículo.

Apple CarPlay Ultra. Apple Omicrono

Un coche eléctrico que será mucho más asequible que los modelos actuales que soportan Apple CarPlay Ultra y que se podría convertir en el primero de sus características en ofrecer esta tecnología. Se espera que este vehículo tenga un precio de 35.000 dólares, unos 29.857 euros al cambio.

El Ioniq 3 vendría igualmente con una autonomía de unos 587 kilómetros por carga y se presentaría de forma oficial en el próximo Salón del Automóvil de Múnich (Alemania), que se celebrará del 9 al 14 de septiembre. Todavía se desconoce su precio definitivo, pero todo apunta a que estará en torno a los 30.000 euros.

Cabe señalar que Apple CarPlay es una funcionalidad muy popular en los automóviles y con CarPlay Ultra la compañía va un paso más allá al ocupar prácticamente toda la interfaz del coche. Es decir, aparece tanto en la pantalla del sistema de infoentretenimiento como en las pantallas situadas tras el volante.

"CarPlay Ultra aprovecha las capacidades de CarPlay y ofrece la experiencia a bordo definitiva al integrarse a la perfección con el vehículo para brindar lo mejor del iPhone y lo mejor del coche", aseguró Apple en la presentación de esta tecnología; donde ya reveló que Hyundai se encontraba trabajando en ofrecer este sistema operativo.