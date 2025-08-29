El 'Google Maps' español para saber si es rentable instalar placas solares en tu casa: te dice cuánto dinero puedes ahorrar

Miles de hogares en España optan por instalar paneles solares con el objetivo de reducir su factura energética. Sin embargo, antes es importante conocer el potencial solar del tejado y de las cubiertas de los edificios, algo que se puede hacer gracias a un nuevo 'Google Maps'.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado una nueva versión de IGN Solar, su herramienta gratuita que ofrece un mapa interactivo que los usuarios pueden utilizar para saber si pueden o les conviene o no instalar placas solares en sus casas.

Un mapa que ofrece información para todo el territorio español y al que se accede a través de un navegador web, como puede ser Google Chrome. Una vez dentro, la web incorpora un visualizador desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Gracias a este mapa los usuarios pueden buscar su edificio por dirección, clicar en el tejado, seleccionar el rango de energía a considerar y visualizar la ubicación óptima para el rango de energía seleccionado. Y es que esta herramienta se centra en mostrar la capacidad fotovoltaica de los mismos.

También muestra la media a lo largo del año y una malla puntual que identifica la mejor localización de las placas solares. Los usuarios pueden buscar cualquier parte de España, ya sea a través de códigos postales, direcciones, referencias catastrales o topónimos.

Captura de pantalla de la herramienta IGN Solar. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Omicrono

La nueva versión de IGN Solar también cuenta con una serie de interesantes novedades. Por ejemplo, se ha introducido un simulador de costes de instalación y su amortización en función del número y del tipo de placas que el usuario tenga planeado colocar en su casa.

Igualmente, esa función permite obtener una curva de potencial solar anual y la energía fotovoltaica acumulada. Los usuarios también pueden dibujar para filtrar sobre un tejado y también se ha añadido un cuadro de mando con el potencial instalado por municipios.

La actualización de la plataforma incorpora nuevas capas que permiten visualizar tanto la radiación solar media en edificios públicos como la radiación global sobre todo el suelo. Para la elaboración de los mapas y cálculos, los responsables del proyecto han recurrido a bases de datos oficiales procedentes de distintos organismos públicos.

En la mayoría del territorio español, la información sobre los edificios ha sido extraída de la base cartográfica vectorial de la Dirección General del Catastro. No obstante, en el País Vasco y Navarra se han utilizado fuentes autonómicas específicas, como la Base Topográfica Armonizada gestionada por el Gobierno Vasco y servicios cartográficos proporcionados por el Ejecutivo navarro.