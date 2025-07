Apple sigue probando cómo será realmente 'Liquid Glass': da marcha atrás y vuelve a dar más transparencia al diseño

El culebrón en torno a las betas de iOS 26 y de otros tantos sistemas operativos de Apple sigue en alza en España. Antes del retraso llamativo en el lanzamiento de la beta pública de iOS 26, las betas de desarrolladores han ido modificando Liquid Glass, el polémico lenguaje de diseño de este SO.

Desde que Apple anunciara esta nueva estética, marcada por transparencias y elementos imitando el cristal, algunos de sus aspectos más lesivos se han ido ajustando poco a poco. En un principio se solucionaron problemas de legibilidad en aspectos como el Centro de Control.

Sin embargo y ante las quejas de los usuarios, Apple aligeró de forma considerable estas transparencias, aludiendo a esta falta de legibilidad por las transparencias. Ahora, Apple ha vuelto a ajustar esta transparencia en la última beta de desarrolladores.

Apple sigue modificando Liquid Glass

En la segunda beta de desarrolladores, ciertos elementos de la interfaz como la barra de accesos directos en las apps Apple Music, App Store y demás eran casi totalmente translúcidas. Un aspecto muy llamativo, desde luego, y atractivo para muchos.

La tercera beta cambió esto por completo y 'nerfeó' Liquid Glass, añadiendo mucha menos transparencia y estableciendo un acabado frosty, semitranslúcido que no acabó de cuajar para muchos internautas. "Parece una versión barata", llegaron a decir algunos.

Arriba: transparencia de la beta 2. Abajo: transparencia de la beta 3. 9to5Mac Omicrono

Esto cambia en la cuarta y última beta de desarrolladores antes de que Apple lance por fin su beta pública. Si bien no parece que la tonalidad haya vuelto al completo, se nota que la firma de Cupertino ha vuelto a traer las transparencias a Liquid Glass.

Todo apunta a que Apple, de cara a la pública, quiere comprobar cuál es el grado de transparencia que mejor feedback recoge de los usuarios. Se ha rumoreado en varias ocasiones la idea de un slider o ajuste que permita personalizar la transparencia de estos elementos.

Transparencia ahora en la última beta. 9to5Mac Omicrono

Según lo que se ha podido ver, parece ser que Apple ha encontrado el punto dulce entre las excesivas transparencias de las primeras betas y los acabados menos transparentes de las terceras. Habrá que ver qué pasa con las últimas betas que se lancen esta semana.

El HomePad aparece en la beta

La cuarta beta de desarrolladores de iOS 26 esconde un último secreto: la presencia del HomePod con pantalla o HomePad en menciones dentro del código. Hay una configuración que da a entender que este dispositivo está más cerca de lo que pensamos.

Esta cita se detalla en una configuración relacionada con la ubicación que tiene el siguiente mensaje: "Tu HomePod no podrá mostrarte el clima local, la hora ni responder a las solicitudes de Siri sobre tu área".

La clave está en la palabra "Mostrar", que no "decir", ya que los HomePod actuales no tienen pantalla sino que funcionan exclusivamente con voz. Además, no pueden "mostrar" nada del clima o la hora porque sencillamente no pueden "mostrarla", sino "decirla.

Desgraciadamente para los usuarios, los retrasos en la Siri potenciada con IA habrían llevado a que Apple también retrasase (o más bien, pusiera en pausa) el lanzamiento de este dispositivo, ya que este depende del asistente inteligente.