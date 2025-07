Adiós a Google Chrome en tu viejo Mac: se finaliza el soporte en sistemas operativos Big Sur

Apple ha llegado a un punto de madurez increíble con sus dispositivos. Solo en España tenemos los recientes MacBook Air M4 de la firma, junto a unos brutales MacBook Pro M4 que le cederán el testigo a los futuros modelos M5 del 2026. ¿Y qué hay de los antiguos?

Lo cierto es que los usuarios de Mac más antiguos no están de enhorabuena con la última noticia de Google Chrome, el navegador por antonomasia para muchos. Y es que Google ha confirmado que la siguiente versión de su navegador será la última que correrá en Big Sur.

Sí, el sistema operativo que dio el salto con Apple Silicon en los Mac de hace ya un lustro dejará de soportar Big Sur en sus futuras versiones. Todos aquellos que quieran usar el navegador una vez pase el soporte, verán avisos de información.

Chrome dejará de ser soportado en Big Sur

Se acerca la siguiente versión de Chrome, numerada como 138 y que traerá ciertas mejoras en materia de inteligencia artificial, nuevas API y un rendimiento de sincronización entre navegadores mejorado. El problema llega con macOS 11.

Según revela la propia Google, esta misma versión "será la última actualización que soportará macOS 11". Todas las versiones superiores como Chrome 139 y posteriores no soportarán este sistema operativo, que tampoco está siendo soportado por la manzana.

Google aclara que Chrome seguirá funcionando, pero que se mostrará "una barra de información de advertencia" y que no se actualizará. Solo podrá acceder a nuevas versiones del navegador si actualiza el sistema operativo o por defecto, cambia a un ordenador más novedoso.

Así, si este quiere hacer uso de las últimas variantes de Chrome, tendrá que ejecutar como mínimo macOS 12 Monterey, su actualización de 2021 y que cuenta con casi cuatro años a sus espaldas. Esta es la lista de ordenadores que son compatibles con este sistema:

MacBooks de 2016 en adelante.

Mac Mini de 2014 en adelante.

Mac Pro de 2013 en adelante.

MacBook Pro de 2015 en adelante.

MacBook Air de 2015 en adelante.

iMac Pro de 2017 en adelante.

iMac de 2015 en adelante.

Si tu Mac es más antiguo que los que hay en la lista, entonces te quedarás atrás en cuanto a actualizaciones de seguridad. Te recomendamos enormemente actualizar tu ordenador, sobre todo por las funciones de seguridad que estas nuevas versiones presentan.

Existen formas de instalar versiones superiores de sistema operativo en ordenadores no compatibles mediante métodos no oficiales. Sin embargo, no suelen recomendarse debido a que no son soportados por Apple y no son seguros.