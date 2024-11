Apple Music se adelanta a Spotify: lanza una selección de playlists con las mejores canciones y discos del año

Ya se puede decir que el 2024 está llegando a su fin, las familias en España empiezan a preparar las fiestas navideñas y en breve será el momento de hacer resumen del año. Es habitual en estas fechas que las plataformas de streaming repasen los éxitos más vistos y escuchados. Las canciones que más se han cantado en bucle desde cada perfil como suele hacer Spotify. Esta vez, Apple se ha adelantado unas semanas al tradicional resumen de su rival en diciembre.

Sea cual sea el estilo de música que prefieres, el fabricante de iPhone ha elaborado una lista para repasar los éxitos de este año. El equipo editorial de Apple Music es el responsable de esta extensa selección que se puede encontrar en la aplicación de música de la marca.

Su plataforma ha lanzado este año nuevas funciones como la capacidad de sentir millones de canciones gracias a la función háptica. También ha integrado su sección de música clásica a CarPlay y ha fomentado la creación de pistas con audio espacial para dar más sensación de inmersión al amante de la música.

Apple Music Apple Omicrono

Se han lanzado hasta 13 listas de reproducción para descubrir nuevas piezas antes de que todos hablen de ellas en las fiestas del mes próximo o simplemente para recordar cómo ha sido este año a punto de terminar. Los usuarios pueden encontrar las listas desde su iPhone, iPad, Mac y las nuevas gafas Apple Vision Pro.

Para acceder a todas ellas solo hay que buscar la colección en la pestaña de Nuevo o ir directamente en la sección de búsqueda del sistema. En adelante llegarán nuevos recopilatorios, por ejemplo, para destacar al mejor artista de este año. El medio 9to5Mac asegura que estas nuevas categorías se anunciarán en los próximos días, aunque viendo las siguientes listas puede que no haya muchas sorpresas.

Entre las listas hay una que repasa la música que no ha parado de sonar en las redes sociales como Bed Chem de Sabrina Carpenter o I like the way you kiss me de Artemas. Por otro lado, Billie Eilish también comparte lista con Sabrina Carpenter y Chapper Roan en la lista de éxitos de 2024 Superbloom.

Eilish es, precisamente, la primera en la lista ALT CTRL que reúne lo mejor en música alternativa. Lista en la que también figuran nombres como Hozier y Twenty One Pilots. Muchos de estos éxitos repiten título en la lista dedicada al pop donde Carpenter se corona con su éxito mundial, Espresso. Le sigue Birds of Feather de Eilish.

También es posible repasar los mayores éxitos de KPOP, el estilo de música de Corea del Sur que se ha extendido en todo el mundo. En esta lista, el grupo musical Aespa es el número uno con la canción Supernova. Apple también ofrece una lista dedicada al rap y otra a la música de origen africano como el hip-hop, el afrobeat y kuduro.