La app de ChatGPT para Mac se podrá conectar con aplicaciones de terceros para aprender de ellas y responder mejor

Los usuarios de ChatGPT en España, especialmente los más afines a Apple, recibieron una gran noticia en verano. En junio, ChatGPT lanzaba su esperada aplicación para Mac, permitiendo a todos los usuarios usar el chatbot en máquinas de Apple. Una llegada que se producía poco después del anuncio de Apple Intelligence, la suite de funciones de IA de Apple. Los más dedicados a esta app están de enhorabuena: ahora ChatGPT para macOS trabajará con otras aplicaciones.

OpenAI acaba de anunciar una importante novedad para la aplicación de ChatGPT en macOS. Su nueva versión beta ahora funciona con herramientas para desarrolladores, tales como Xcode, Terminal, iTerm2 o VS Code, lo que permite a ChatGPT consultar el contenido de estas apps y usar este contexto para responder a las preguntas formuladas. Eso sí, siempre mostrando qué apps están conectadas a ChatGPT para tener una mayor privacidad.

La inteligencia artificial y el mundo del desarrollo están cada vez más enlazados. En octubre, Google aseguraba que más de una cuarta parte de su código estaba generado con IA, en un proceso que contaba con la aprobación de los ingenieros que revisan y aceptan dicho código. Las facilidades de la IA en estos entornos pueden suponer importantes avances en comodidad y usabilidad para los desarrolladores y sus campos laborales.

ChatGPT se conectará a tus apps en Mac

Cabe aclarar que esta es una primera versión en beta de la aplicación de ChatGPT para macOS. Además, el número de apps de terceros compatibles con esta interconexión es limitado, por el momento. Sin embargo, OpenAI ya ha asegurado que añadirán más aplicaciones en el futuro, aunque sin especificar fechas concretas o qué tipos de apps se añadirán. Las posibilidades, eso sí, son infinitas.

Si por ejemplo el usuario le pide a ChatGPT crear un código en concreto para pegarlo en la terminal, esta actualización hace bastante más fácil el proceso. ChatGPT puede simplemente conectar el IDE o la terminal a la aplicación, lo que dará acceso al chatbot al contenido de dicha aplicación. No solo se consiguen respuestas más rápidas, sino que se añade un importante contexto a las preguntas, útil para dichas respuestas.

Interfaz de ChatGPT para macOS integrada en otra app. OpenAI Omicrono

En cuanto a la privacidad, OpenAI ha explicado que la aplicación mostrará en todo momento qué es lo que está viendo ChatGPT para alertar al desarrollador sobre el acceso de la IA a estas aplicaciones. De hecho, se habilitará explícitamente esta funcionalidad, detallan desde la firma, con el fin de evitar sospechas de usos malintencionados por parte de OpenAI. Por si fuera poco, será posible conectar más de una aplicación al mismo tiempo, lo que abre la puerta a todavía más posibilidades.

9to5Mac cita una demostración de esta idea que el medio pudo observar. En un ordenador Mac, ChatGPT estaba conectado a un proyecto en la app de XCode, lo que permitía ver su contenido. Una vez hecho esto, ChatGPT pudo ofrecer sugerencias de código sin que el usuario tuviera que copiar y pegar el código de Xcode en ChatGPT. Un flujo de trabajo que dependa de ChatGPT se verá enormemente beneficiado de esta integración.

El único inconveniente es que el soporte de apps de terceros está limitado por dos partes. Por el momento, esta integración solo estará disponible en la versión de ChatGPT para Mac, y además, sólo los usuarios de pago con suscripción podrán usar esta novedad. Concretamente, será necesario pagar una suscripción del tipo Plus, Team, Enterprise o Edu para hacer uso de ella.

A fecha de escrito este artículo, los usuarios de Plus y Team ya pueden usar esta integración, mientras que los usuarios de Enterprise y Edu tendrán que esperar unas pocas semanas para aprovechar la actualización. Respecto a los usuarios gratuitos, es importante mencionar que OpenAI expresó a 9to5Mac su deseo de que este soporte esté disponible para todos. Por desgracia, no hay fecha confirmada para esto de momento.