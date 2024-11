Ahora es más fácil acceder a ChatGPT: OpenAI compra 'Chat.com', uno de los dominios más antiguos de Internet

ChatGPT, de OpenAI, compañía que podría crear su propio robot, es uno de los modelos de lenguaje por inteligencia artificial (IA) más utilizados en España y todo el mundo. Una herramienta que el pasado mes de agosto alcanzó los 200 millones de usuarios semanales, el doble que hace menos de un año, y que ahora será más fácil de utilizar, ya que la empresa acaba de comprar uno de los dominios más antiguos de internet: 'Chat.com'.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha publicado recientemente en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, compartió la dirección 'Chat.com'. Se trata de uno de los dominios más antiguos de la web, registrado en septiembre de 1996, y en el que ahora, al pulsar en él los usuarios son dirigidos hacia la portada de ChatGPT. Una compra que un portavoz de la compañía ha confirmado al medio TechCrunch a través de un correo electrónico.

Cabe recordar que ya el año pasado Dharmesh Shah, cofundador y director de tecnología de HubSpot, adquirió el dominio 'Chat.com' por una cifra de 15,5 millones de dólares (unos 14,4 millones de euros al cambio aproximadamente); lo que la convirtió en una de las dos ventas de dominios que se hayan hecho públicas más importantes de todos los tiempos

El Dharmesh Shah también anunció el pasado mes de marzo que había vendido el dominio 'Chat.com' a un comprador anónimo. Y esta misma mañana ha reaccionado a la publicación de Altman en X, dando a conocer que el comprado era OpenAI y que hasta este momento "no tenía libertad para compartir quién era el adquiriente (iba a dejarles eso a ellos para cuando estuvieran listos)".

Incluso Shah ha declarado que sabe que "a muchos les da curiosidad saber el precio de venta", pero no ha revelado este dado. Eso sí, es de entender que la cifra habrá sido elevada, aunque algunos incluso han especulado en redes sociales con que se le podría haber pagado con acciones de OpenAI.

Por lo tanto, ahora si los usuarios escriben 'Chat.com' en la barra de direcciones de su navegador será redirigido de forma automática a ChatGPT, la URL oficial del modelo de inteligencia artificial de OpenAI. Por lo que se puede seguir usando cualquiera de las dos para ingresar en esta herramienta.

Además, el nombre de dominio no parece haber cambiado de manos desde su venta del año pasado, lo que indicaría que OpenAI no aloja ChatGPT en 'Chat.com', por lo que probablemente no se trate de un cambio de marca. Algo a lo que la empresa de Sam Altman no ha querido hacer declaraciones, al menos por el momento.