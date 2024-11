ChatGPT podría convertirse el próximo año en un asistente virtual capaz de controlar tu móvil y ordenador

Este 2024 el objetivo de la industria encargada de desarrollar la inteligencia artificial era llevar su tecnología de plataformas en la nube a los dispositivos con herramientas y aplicaciones para generar texto, foto o sonido. Móviles como los de Samsung y Xiaomi ya han traído esta novedad a España, mientras los iPhones lo han prometido para más adelante. El próximo año, el gran salto será darle a la IA el control de esos dispositivos.

Cualquiera que haya usado ChatGPT para plantear alguna pregunta sabrá que este chatbot se limita a dar respuesta dentro de la herramienta de chat creada por OpenAI. A partir de enero la inteligencia artificial de esta empresa saldría de esos cuatro muros para convertirse en un asistente capaz de controlar otras herramientas y aplicaciones del ordenador.

El nombre en código es "Operator", se lanzará en enero en fase beta, según informa Bloomberg y podrá escribir código o reservar viajes. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, mencionó este paso el mes pasado durante una sesión de Ask Me Anything en Reddit. "Tendremos modelos cada vez mejores, pero creo que lo que parecerá el próximo gran avance serán los agentes", escribió. Recientemente ha rechazado en X (Twitter) la idea de un muro o techo que impide a los modelos de IA avanzar tan rápido como hasta ahora, advertencia que están lanzando otros expertos.

Sam Altman, CEO de OpenAI Wikimedia Commons

Este mismo movimiento se ha visto antes con AI Claude, de Antropic, empresa en la que ha invertido Amazon para relanzar su asistente virtual, Alexa, con mayor fluidez de respuesta y habilidades. Antropic presentó el mes pasado la capacidad de analizar la pantalla del dispositivo y actuar en nombre del usuario según sus indicaciones. Según The Information, Google se está preparando para seguir estos mismos pasos.

Mientras tanto, en el entorno de OpenAI, su principal patrocinador, Microsoft, ha lanzado recientemente un conjunto de herramientas que ejercen de asistente virtual pudiendo, no solo redactar correos electrónicos, sino también enviarlos y registros para trabajadores. Este último año, ChatGPT ha integrado voz y respuestas más razonadas.

Nada más despuntar los chatbots y modelos de lenguaje natural, se entendió como el momento propicio para revitalizar los asistentes virtuales que llevaban años contestando de forma encorsetada y ofrecían capacidades muy limitadas. Amazon con Alexa, Google con su asistente o Apple con Siri, todos han prometido grandes avances.

Apple, precisamente, ha recurrido a OpenAI para reforzar el trabajo de su Siri renovada con Apple Intelligence. Cuando la IA de Apple no pueda hacerse cargo de una tarea, recurrirá a la destreza de OpenAI. El gigante tecnológico de la manzana anunció que su nuevo agente virtual tendrá un conocimiento más profundo del dispositivo para brindar un soporte técnico básico al usuario.

El próximo año, Siri tendrá la capacidad de saber lo que estás viendo en la pantalla y ayudarte con tu trabajo según el contexto. Adquirirá mucho más control de las aplicaciones de Apple y del dispositivo, para asistir al usuario en algo más que buscarle información o contarle chistes.