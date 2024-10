La DGT nunca avisa por SMS: así es el recurrente 'phishing' en el que han caído María Pombo y Rocío Osorno

España es uno de los países de Europa que más ciberataques sufre, donde los ciberdelincuentes emplean una variedad de métodos para llevar a cabo sus golpes. Desde una técnica en Bizum en la que envían dinero 'por error' hasta otra en la que envían correos en el que se hacen pasar por la Policía Nacional. Incluso ahora han retomado otra vieja técnica: enviar un falso SMS con una multa de la DGT para hacerse con los datos bancarios de las víctimas.

Una estafa que acaban de sufrir dos conocidas influencers españolas, Rocío Osorno y María Pombo. Esta última ha explicado a través de su cuenta de Instagram, concretamente en sus stories, cómo ha sido víctima de una estafa telefónica mientras estaba durmiendo a sus hijos. Pombo, que estaba esperando una multa de tráfico, ha señalado que recibió en su teléfono un mensaje de la DGT que indicaba un aumento de la sanción.

"DGT: Ultimo recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago.Consulta tu expediente: (un enlace)", decía el SMS -que se puede apreciar que no está bien escrito-. Al principio, Pombo entró en la URL y metió todos sus datos bancarios y aceptó todo, hasta que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es que la influencer ha señalado que al leer el importe que debía pagar de la multa no le cuadraba con la sanción económica que estaba realmente esperando, cayendo en que se trataba de una estafa.

"No comunicamos infracciones por SMS"

Pombo ha señalado que tras ello rápidamente llamó a su banco y canceló todas sus tarjetas, aunque los estafadores ya se encontraban dentro de sus cuentas, a la que no le paraban de llegar gastos de 60 euros; que la influencer iba cancelando. Sin embargo, desde el banco le explicaron que al dar de baja sus tajetas, su cuenta estaba segura. A ella le llegó el SMS a través de un número normal de teléfono y desconocido, mientras que a Osorno le llegó bajo 'DGT ES', aunque ha explicado que al pinchar no aparecía un número.

Una estafa que no es realmente nueva, sino que ya lleva un tiempo. En ella los estafadores recurren a la urgencia de una multa de tráfico sin pagar, que tendría una fecha límite antes de aumentar su coste. Una situación que puede generar urgencia en la víctima, evitando que lea bien el mensaje y se dé cuenta de los detalles que delatan que es falso. En EL ESPAÑOL - Omicrono nos hemos puesto en contacto con la DGT a raíz de este conocido ciberataque.

Capturas de pantalla de las Stories de María Pombo y Rocío Osorno. Instagram Omicrono

Un portavoz de la DGT ha indicado que "no comunicamos las infracciones por correo electrónico ni por mensaje SMS. Éstas sólo se comunican por correo postal" o, en todo caso, "si estás apuntado en la Dirección Electrónica Vial (DEV), sí que te pueden llegar mensajes de notificaciones electrónicas. En ese caso, tendrías un aviso que te diría que mirases en tu página o en tu apartado del DEV porque tienes una notificación. Y esta puede ser, por ejemplo, que te caduca el carné de conducir".

Es decir, que el usuario se haya inscrito de forma voluntaria en la DEV, que es un buzón electrónico para recibir las comunicaciones y notificaciones de manera telemática y que "tiene los mismos efectos jurídicos que una notificación en papel por carta certificada". En ese caso podría recibir el aviso de que existe una notificación por SMS o a través del correo electrónico que el usuario haya habilitado en el que se solicita que entre en su página para acceder a la notificación.

Al mismo tiempo, el representante ha señalado que "se trata de un delito informático que no es nuevo, sino que lleva haciéndose desde hace tiempo. Pero no sólo con la DGT, también con otras compañías y organismos". El portavoz también ha indicado que en estos casos la DGT "no puede hacer más que comunicárselo a delitos informáticos" y que "como la campaña de phishing continúa, periódicamente alertamos en nuestras redes sociales para que la gente no pinche en ellos".

El organismo ya publicó hace unos años un comunicado en el que alertan de que nunca notifican multas a través de correo electrónico ni por SMS. "En caso de recibir un SMS de este tipo lo mejor es eliminarlo. Nunca hacer clic en el enlace indicado ni interactuar con él. Si se recibe por correo electrónico, clasifíquelo como “correo no deseado” y envíelo a la papelera", recomienda el organismo.

También recomiendan contactar con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para informar sobre el fraude. Y en el caso de que se haya interactuado con el enlace, "nunca se debe proporcionar ningún tipo de información personal y, en caso de haberlo hecho o de haber realizado algún pago, se debe contactar con las autoridades y cuerpos de seguridad pertinentes para reportar el fraude y presentar una denuncia".