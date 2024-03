Cuidado con la estafa que se hace pasar por la Policía Nacional: intentan robar tus datos y claves del ordenador

Las estafas a través de internet están a la orden del día en España. Con ellas, los hackers buscan acceder a información personal o a datos bancarios de las víctimas para quitarles su dinero. Y para ello utilizan una variedad de herramientas, como Bizum, con un ataque con el que clonan la cuenta, o correos electrónicos, como hacerse pasar por Hacienda o, en esta ocasión, la Policía Nacional para intentan robar tus datos y claves del ordenador.

En los últimos días se ha detectado una campaña que suplanta a la Policía Nacional, utilizando la técnica de phishing, con la que los cibercriminales pretenden distribuir un malware o programa malicioso a través de notificaciones que hacen referencia a un supuesto informe policial emitido y una advertencia de citación. Como informa el Incibe, en ella se solicita a la persona que recibe el correo a comparecer como testigo en una audiencia que se celebrará un día determinado.

Para ello, los piratas informáticos añaden en el correo electrónico un enlace en el que supuestamente se incluye la descarga de la citación; aunque en realidad lo que se está instalando es un troyano denominado Mekotio en el ordenador que está diseñado para apropiarse de bitcoins y para robar tus datos y credenciales de acceso a páginas web. Incluso es capaz de inutilizar dispositivos borrando archivos del sistema.

El correo en el que se hacen pasar por la Policía Nacional. Incibe Omicrono