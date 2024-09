Un ciberataque colapsa varias estaciones de tren en Reino Unido y mandaba mensajes islamófobos a través del WiFi

Afirmaciones como las de este hacker que afirma tener datos de 39 millones de usuarios en España nos recuerdan que nadie está libre de ser víctima de un ciberataque. Especialmente si hablamos de grandes infraestructuras que pueden causar alertas por bombardeo y apagones de Internet. Un nuevo ataque hacker ha causado estragos en la infraestructura ferroviaria de Reino Unido.

Tal y como recoge The Guardian, la conexión WiFi de algunas de las estaciones de tren más importantes del país han sido suspendidas debido a lo que las autoridades llaman un "incidente de ciberseguridad". Hasta 19 estaciones se habrían visto afectadas por esta suspensión durante el pasado miércoles, dejándolas sin conexión alguna.

Por otro lado, el The Manchester Evening News ha recogido el comunicado principal de Network Rail, la gestora de infraestructuras que se encarga de la mayoría de la red ferroviaria que abarca Inglaterra, Escocia y Gales, sobre lo sucedido. La empresa ha explicado que los usuarios conectados a estas redes WiFi vieron mensajes islamófobos en sus smartphones, motivando el cese de esta conectividad.

Ataque hacker en Reino Unido

Todo comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando se produjo lo que la Policía de Transporte Británica califica como un ciberataque. En un comunicado, la entidad detalla que alrededor de las 17 de la tarde (las 18 en España, hora peninsular española), comenzaron a llegar los primeros informes de estos ataques, "que mostraban mensajes islamófobos en algunos servicios WiFi de Network Rail".

Los pasajeros que accedieron a la conexión WiFi desde las estaciones afectadas fueron redirigidos a una página web que rezaba "Te amamos, Europa", para luego mostrar estos mensajes racistas acompañados de artículos en sobre ataques terroristas ocurridos tanto en territorio europeo como en el propio Reino Unido.

Una foto del centro de Londres. iStock

Network Rail se ha apresurado a explicar que dicho sistema WiFi está administrada por una compañía de terceros, el grupo de telecomunicaciones Telent, que desconectó rápidamente estos servicios WiFi. Telent ha confirmado a medios locales que están investigando el suceso con Network Rail y con otras entidades relacionadas, como la propia Policía de Transporte Británica.

Solo en Londres, 10 de las estaciones más grandes de la ciudad se vieron afectadas. No faltan ejemplos; King's Cross, Euston, London Brig o Liverpool Street son solo algunos. Afortunadamente y en palabras de Telent, no se filtraron datos personales de ningún tipo, lo que deja claro que la motivación del ciberataque no era el robo de datos.

Este es el segundo gran ciberataque que sufren las empresas responsables del transporte en el país. Transport for London (TfL por sus siglas en inglés), un organismo gubernamental responsable de la mayoría de la infraestructura de transportes de Londres, también sufrió un ciberataque a principios de septiembre. En este caso, sí que se produjo una importante vulneración de los datos privados de miles de clientes.

Los últimos años han estado cada vez más marcados por la predominancia de discursos radicales y sesgos raciales en la tecnología de consumo. OpenAI ya denunció en mayo la presencia de campañas ubicadas en China, Rusia o Israel que usaban ChatGPT para generar bulos de este tipo, y el Congreso de los Estados Unidos vio como sus senadores lanzaban preguntas racistas al CEO de TikTok, la red social de ByteDance que actualmente se encuentra en la cuerda floja.