De Judith Tiral a Susi Profe, así es el día a día en YouTube de las mujeres que crean contenido y crean comunidad

Quien siga pensando que YouTube es un pozo de vídeos para perder el tiempo es que hace mucho que no bucea por el océano de contenidos de esta plataforma y demás redes sociales en las que influencers y creadores de contenido publican sus obras, o quizás deba resetear las recomendaciones que le hace el algoritmo. De hacerlo, podrá saber cómo es la vida de una persona con esquizofrenia, de dónde surge la letra Ñ o aprender de una vez por todas algo de trigonometría. Estas son algunas de las cosas que se pueden aprender siguiendo a Susi Profe y Judith Tiral, dos de las youtubers españolas con mayor éxito entre jóvenes y no tan jóvenes.

Las entrevistas de Judith Tiral en Tenía una duda han adquirido gran popularidad en los últimos años. Esta youtuber es un ejemplo de cómo las mujeres están encontrado su hueco en internet para divulgar sobre todo tipo de realidades en un mundo originalmente dominado por hombres y enfocado al entretenimiento. Tiral comparte esta pasión con otras creadoras como Susi Profe (María Jesús Villanueva), profesora de primaria por la mañana y youtuber por la tarde que enseña a más de un millón de suscriptores a estudiar matemáticas, física y lengua española.

"Yo te conozco a ti, pero tú a mí no" le dice Susi a Judith cuando se encuentran una frente a otra para esta entrevista con EL ESPAÑOL-Omicrono en el foro She is YouTube que Google celebra desde hace tres años para apoyar e impulsar a sus creadoras españolas. Allí se han reunido con otras creadoras como Pretty and Olé, influencer de moda para tallas grandes, a la que no le ha sido fácil entrar en el mundo del estilismo sin las medidas físicas estrictas que impone la sociedad. Describen YouTube como un mundo sin competencia "un día te ven a ti, otro a mi" y donde sus seguidores las tratan con mucho cariño, pero siguen lidiando con momentos de crispación.

Los inicios y el éxito no son fáciles

Judith se rie del saludo de Susi, pero lo cierto es que su cara es la más conocida entre las asistentes. Su pódcast ha dado mucho de qué hablar con entrevistas como en la que Soraya Narez cuenta su vida y ruptura con los Testigos de Jehová. También la vida de Marcos Rodríguez Pantoja ha sido una sorpresa, este hombre se crió entre lobos hasta los 19 años.

Tiral habla de estas curiosidades cada domingo en su pódcast Tenía la duda, aunque antes contaba con otro formato ("No te lo habías preguntado"). Ahora también compagina este trabajo con El Olimpo de las Diosas, otro pódcast que comparte con la humorista Henar Álvarez donde hablan de los aspectos y comportamientos más incomprensibles de los seres humanos. Todos los pódcast se pueden escuchar completos a través de Podimo, plataforma de pago, mientras que en YouTube son solo un resumen.

Durante la entrevista, no para de reírse mientras cuenta cómo su vida es frenética: "No puedes parar de hacer contenido, porque la gente se olvida de ti. En enero me fui de vacaciones porque me iba a dar un telele, que precisamente es el nombre que le he puesto a mi empresa, Me va a dar un telele". Tras ese descanso, costó que las visualizaciones volvieran al canal, a pesar de haber lanzado un tema tan jugoso como una entrevista a una auténtica Geisha.

Más relajada se muestra Susi Profe. Esta maestra, enseña a través de sus vídeos Matemáticas, Física y Química y Lengua Española para muchas edades, desde primaria, hasta secundaria y bachillerato, incluso sirve de apoyo a los padres que ayudan con los deberes a sus hijos. En su canal de YouTube se encuentran vídeos cortos con pequeñas explicaciones sobre algún problema, pero también directos donde profundiza más en un temario e incluso dedica horas a estudiar con sus seguidores: "hoy en día tienen muchos inputs que les dificultan concentrarse, esto les ayuda y algún domingo que no he podido conectarme, me lo pedían porque tenían exámenes", dice.

Todo esto, junto a su trabajo como profesora y su actividad en diferentes redes sociales como TikTok donde también enseña de esos temas, no le impide disfrutar de su familia. Susi se sienta a hablar en esta entrevista con su tercer hijo en brazos a quien está dando el pecho. Su marido es su mayor apoyo en ambos proyectos: "El canal es como un hijo más para ambos, a él se le da bien la parte técnica y a mi explicar, es un proyecto en común muy bonito", dice.

Hacerse un hueco en este mundillo no es fácil, ambas lo corroboran. La figura del youtuber millonario ha desplazado a otras profesiones como los futbolistas o los actores del imaginario de los más jóvenes. Pero si algún lector está pensando en hacer carrera en las redes, tanto Tiral como Susi Profe le mandan un mensaje claro: "¿tiene algo que contar, puede aportar algo al mundo?". "Va a tener que trabajar mucho, al principio estás muy solo y todo lo tienes que hacer tu", explica Susi Profe.

"Si tienes conocimientos de edición y el carisma para conseguir una audiencia, no es difícil que las marcas se acerquen y puedas empezar a conseguir dinero, están buscando gente constantemente", asegura Tiral que ya ha pasado por el proceso. Aunque triunfar también tiene sus inconvenientes: "cuando va bien, te conviertes en una empresa y ahí todo el mundo acaba fatal, todos los youtubers que se han ido este año, es porque se han convertido en una empresa. Yo no hago mis vídeos ahora, es una editora".

Con millón y medio de suscriptores en YouTube, Susi consigue inspiración para sus vídeos de sus propias clases en el colegio, sus hijos y lo que le piden sus alumnos-seguidores en el canal. "Al estar tan volcada en mi familia y mi trabajo, no estoy muy atenta de los likes o views, solo intento cuidar mis vídeos y los directos semanales", asegura. Judith Tiral también le quita importancia a la presión por las cifras: "como me va bien, sigo haciendo las entrevistas que me interesan como a un apicultor, aunque se vean menos, porque sé que luego viene el hombre que se crió con lobos".

Un mundo de hombres

Los hombres representan la mayoría de los usuarios y creadores de la plataforma de Google. En concreto, estos suponían alrededor del 54,5% de usuarios a comienzos de 2024 (en 2020, el 56% de los usuarios de YouTube se identificaban como hombres, según Statista) no es de extrañar si se tiene en cuenta que la gran abundancia de contenido está relacionado con videojuegos, un mundo todavía dominado por los hombres, aunque cada vez se abren paso más mujeres. "Mi público es el 80% mujeres y yo creo que es porque a los hombres no les gusta escuchar a mujeres", explica Judith Tiral, que asegura que su comunidad es muy buena con ella.

En lo que respecta a la edad, predominan los usuarios entre 25 a 44 años o, lo que es lo mismo, los millenials, que crecieron con esta plataforma. Sin embargo, Susi Profe puede atestiguar que entre los más jóvenes también hay interés por los contenidos de YouTube, incluso para algo más que entretenerse: "si en mi época hubiera tenido a 200 profesores cada uno explicando a su manera, alguna cosa que se me escapaba la hubiera entendido mejor, los libros están muy bien, pero esto que tenemos es un regalo". Ambas entienden el resto de redes sociales como un complemento.

Las redes puede ser un mundo hostil para todos, mucho más para las mujeres. No su caso, las dos descartan que haya competitividad entre los creadores y hablan orgullosas de sus seguidores, para Susi, sus alumnos digitales que la tratan con mucho respeto. Lo mismo valora su compañera: "la gente es muy buena conmigo, nunca me dicen nada mal, incluso cuando me equivoco, me lo dicen con amabilidad".

Con ella quizá no, pero con alguno de sus invitados sí, recuerda el vídeo de Laia San José Beltrán, historiadora experta en el mundo nórdico. "Ella cuenta la historia de una gran guerrera vikinga encontrada por el análisis de sus huesos, que se pensaban que eran de un hombre. Se me llenó el video de comentarios diciendo que esta mujer no tenía ni idea, pero lleva 10 años especializada y la información está disponible en la red".

En su último vídeo, donde entrevista a una ginecóloga, incluso decidió descartar algunas partes para evitar la polémica: "me comentaba que en algunos casos se permite fumar durante el embarazo para evitar el síndrome de abstinencia, en general hay mucha presión sobre cómo deben criar las madres a sus hijos, incluso entre mujeres, asi que decidí no incluirlo".

Ante estos y otros problemas endémicos de los creadores, se necesita el apoyo de las plataformas para controlar el acoso o facilitar herramientas de creación. Las dos destacan la ayuda que reciben de YouTube, frente a otras redes sociales donde dicen sentirse más solas. "Cuando llegas a 100.000 seguidores y piensan que vas a crecer, te ponen una manager para gestionar el contenido. Si algo falla, puedes llamarles y lo solucionan rápido", explica Tiral que pone de ejemplo como el sistema la penalizó por usar una imagen del atentado del 11S en una entrevista, pero con una llamada el problema estaba solucionado".

La IA como apoyo

Entre las herramientas que ofrecen las diferentes redes sociales, la inteligencia artificial es el último boom que puede afectar positiva o negativamente en el futuro de estos creadores de contenido. No se lo piensan mucho, Judith y Susi ven esta tecnología como una oportunidad, aunque con cautela. "Yo no cogería a una IA para lo que hace Irene, quien crea mis miniaturas de los vídeos, me parecería mal, pero para contestar mails o ayudar a editar más rápido las entrevistas y transcribirlas, sin duda es muy interesante", explica Tiral.

Para Susi, los profesores necesitan tiempo para formarse y poder adaptar sus clases a esta nueva herramienta: "yo no tengo problema en que un alumno use la calculadora, pero no para todo, no debemos olvidarnos de hacer cálculos esenciales". Como creadora de contenido muestra interés en la ayuda que la IA supone, por ejemplo, para traducir contenidos a múltiples idiomas o en una primera fase del proceso creativo.

Mientras esta tecnología conquista más terreno, y a pesar del mucho trabajo que supone mantenerse, estas dos divulgadoras se ven dentro de años todavía ligadas a YouTube, divulgando a través de internet. Tiral, por ejemplo, sueña con dedicarse a la producción de documentales:"si no me quieren comprar la idea, pues la dirigió yo en casa y encantada, además en mis canales tengo el feedback al momento con los comentarios de la gente, es maravilloso".