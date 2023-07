Miles de autores se alían contra ChatGPT y Google: piden que sus textos no entrenen a la IA

Cuando la inteligencia artificial saltó a la palestra por primera vez en España, no tardaron en aparecer voces discordantes que avisaban de los peligros para la humanidad que entrañaba esta tecnología. Famoso fue el caso de la carta abierta que personalidades como Steve Wozniak o Elon Musk firmaron en el que pedían que se parasen los mayores experimentos de IA. Ahora, una nueva carta abierta dirigida a OpenAI, Microsoft y Google pide que se deje de usar contenido de autores sin permiso.

Y es que una de las mayores problemáticas de las inteligencias artificiales está en el uso ilícito de contenido protegido. Casi 8.000 autores de renombre entre los que se encuentran Rebecca Wells, Sandra Brown o la autora de la famosa obra 'El cuento de la criada', Margaret Atwood, han firmado una carta abierta en la que mencionan a las principales empresas ejecutoras de la oleada de inteligencia artificial.

En total, se citan a las seis grandes firmas ejecutoras de inteligencia artificial, como son Google (o más bien Alphabet), Microsoft, OpenAI, Meta, IBM y Stability AI. La misiva carga contra la "injusticia inherente" al uso sin permiso de sus trabajos "como parte de sus sistemas de IA" sin el consentimiento expreso de dichos autores, incluyendo "crédito o compensación".

Dura carta contra la IA

La carta explica que aunque entienden que estas tecnologías "imitan y regurgitan nuestro lenguaje, historias, estilo e ideas", dependen directamente de los escritos que ellos mismos han creado. Suponen el "alimento para los sistemas de IA, comidas interminables por las que no ha habido factura", denuncian. La carta ha sido respaldada principalmente por The Author's Guild, fundación en pro de los derechos de los escritores.

De esta forma, expresan su descontento por el uso de "millones de libros, artículos, ensayos y poesía" para entrenar estos sistemas, todo ello protegido con derechos de autor. Critican que los libros usados para desarrollar estos sistemas se encontraron de forma ilícita, en webs de piratería, y que el uso de estos textos para entrenamiento en este sentido se encuentra fuera del llamado fair use.

Fotomontaje con una imagen de una IA y con el logo de OpenAI. Manuel Fernandez | ArtemisDiana en iStock iStock | Omicrono

Más concretamente, la carta especifica que "la alta comercialización de su uso es un argumento en contra del fair use, sino que ningún tribunal exusaría la copia de obras de fuentes ilegales como fair use o uso justo". De esta forma, la IA a sus ojos "amenaza con dañar nuestra profesión al inundar el mercado con libros, historias y periodismo mediocres escritos a máquina y basados en nuestro trabajo".

Esta parte de la carta se refiere a la polémica recientemente suscitada en torno a las miles de páginas web falsas que están pululando por Internet y que están siendo generadas por inteligencia artificial o bien para estafar a usuarios o para conseguir ingresos por visitas.

Fotomontaje con el logo de OpenAI. Manuel Fernández | TommL Omicrono | iStock

Por si fuera poco, los autores firmantes de la carta denuncian cómo su profesión ya está sufriendo de precariedad, con unos ingresos que han disminuido al menos un 40%, con unos ingresos promedio actuales para escritores a tiempo completo de tan solo 23.000 dólares al año.

"La introducción de la IA amenaza con inclinar la balanza para que sea aún más difícil, sino imposible, que los escritores, especialmente los jóvenes y las voces de comunidades subrepresentadas, se ganen la vida con su profesión", especifica.

Peticiones de autores

El gremio de autores añade a la carta una serie de peticiones al igual que hizo la misiva de Musk y sus homólogos. En esta, los autores piden que se obtenga permiso expreso para usar su material protegido con derechos de autor en sus software generativos de IA. También se pide compensar a los escritores por el uso pasado y continuo de esos trabajos.

ChatGPT

Por último, los autores finalizan pidiendo que se compense a los escritores por el uso de estas obras en la producción de IA, "ya sea que las salidas infrinjan o no la ley actual". Si bien la misiva no habla en ningún momento sobre llegar a los tribunales, la fundación The Author's Guild ha dejado claro en declaraciones que prefieren un acuerdo con estas firmas sin tener que llegar a los tribunales, más que nada por el problema que supone asumir los costes de los procedimientos legales.

