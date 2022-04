Los Amazon Alexa usarían datos de voz para crear anuncios personalizados según un estudio

Hace unos años, saltaba una noticia en España bastante peliaguda: empleados de Amazon, Google y Apple escuchaban las grabaciones de sus asistentes inteligentes de estas compañías. Un escándalo que provocó que se implementaran nuevas medidas para evitar que se filtraran esta clase de datos que deberían ser privados en primer lugar.

Ahora, investigadores de las universidades de Washington, UC Davis, UC Irvine y la Universidad Northeastern aseguran que Amazon está usando datos de voz para publicar anuncios personalizados en sus propias plataformas. Así lo recoge The Verge, que reproduce el informe publicado por estos investigadores titulado: Your Echos are Heard: Tracking, Profiling and Ad Targeting in the Amazon Smart Ecosystem.

El informe especifica que tanto Amazon como otras empresas de terceros, incluyendo servicios de publicidad, recopilan datos de las interacciones de voz de los usuarios con los altavoces de la compañía y los comparte con hasta 41 empresas publicitarias asociadas. Luego usan estos datos para "inferir en los intereses de los usuarios" y publicar "anuncios dirigidos" tanto fuera de la plataforma de los altavoces como en sus páginas web.

Uso de datos de voz

Esta investigación ha sido publicada por hasta 10 investigadores distintos, con Umar Iqbal, investigador postdoctoral de la Universidad de Washington a la cabeza. Los investigadores quisieron medir el nivel de recopilación de datos mediante frameworks de audición. Luego crearon una serie de usuarios para interactuar con Alexa usando las famosas skills de los Echo, con intereses específicos (salud, coches, citas...)

El análisis determinó que cada persona recibía anuncios personalizados en otras partes de la web, dejando claro que las interacciones con los altavoces inteligentes se usan para la orientación de anuncios en Internet y en anuncios de Amazon Echo. Existían, según los investigadores, "pruebas sólidas de que las interacciones de los altavoces inteligentes se usan con el fin de orientar anuncios", implicando "un intercambio significativo de datos entre múltiples partes".

Amazon Echo Amazon Omicrono

Eso sí, solo se compartieron transcripciones procesadas y no audio sin procesar. Además, se determinó que en comparación con investigaciones anteriores con otros dispositivos, como Smart TVs, se realizó un seguimiento más moderado de la actividad de datos en el caso de los Amazon Echo.

Amazon responde

Esto ha sido confirmado por Amazon a The Verge, que explica que usa estos datos de voz para "informar de los anuncios relevantes que se muestran en Amazon u otros sitios donde Amazon coloca anuncios". Tal y como detalla Lauren Raemhild, portavoz de Amazon, "si le pides a Alexa que compre toallitas de papel o que reproduzca una canción en Amazon Music, el registro de esa compra o reproducción de esa canción puede usarse para mostrar anuncios relevantes que se muestran en Amazon u otros sitios donde Amazon coloque anuncios".

Amazon Echo.

Lo mismo ocurre con sus Amazon Echo. Y es que los altavoces de Amazon, según detalla la portavoz, también permiten "recibir anuncios basados en intereses" cuando los usuarios usan "contenido premium con publicidad". Desde Amazon insisten en que no usan estos datos de voz con otros desarrolladores, es decir, que no los comparten. "No compartimos la información personal de nuestros clientes con habilidades de terceros".

No obstante, Raemhild no cree en la investigación. "Muchas de las conclusiones de esta investigación se basan en inferencias inexactas o especulaciones de los autores", y niega que Amazon esté "en el negocio de vender información personal de nuestros clientes". Además, especifica que todas las skills de terceros de Amazon que hacen uso de información personal deben publicar su política de privacidad y cómo tratan los datos.

Amazon Echo Chema Flores Omicrono

No obstante, esto es algo que critica el estudio, que asegura que más del 70% de las skills no solo no mencionaban a Alexa o Amazon, sino que tampoco publicaban su política de privacidad. Solo un 2,2% habían establecido claramente estas políticas. Los investigadores, por su parte, concluyen pidiendo que se realice una labor de mayor transparencia en la recopilación, intercambio y uso de datos en estos productos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan