Gmail va a cambiar por completo: el nuevo aspecto que tendrá este mes

Gmail se ha convertido en mucho más que un cliente de correo electrónico. Se ha convertido para miles de usuarios en España y en el resto del mundo en una suite central en la que usar otros servicios de forma directa mientras se consultan emails. Por ende, Google está mejorando cada muy poco el diseño de esta interfaz, tal y como anunció el año pasado.

Ahora, ese cambio de diseño llegará a partir de febrero y se empezará a implementar por defecto para todos los usuarios a partir de abril, tal y como ha anunciado Google. Un diseño que cambia no tanto en lo estético sino en lo referente a la distribución.

Se mejora la flexibilidad de la interfaz, con una navegación más optimizada y que concentra todos sus recursos en un menú lateral izquierdo que aglutina todos los servicios y sus derivados, como los equipos de Meet, los proyectos de Spaces, y demás.

Gmail mejorará

Otro de los grandes aciertos de este nuevo cambio es que Google añadirá una nueva búsqueda, para encontrar mejor el contenido dentro de Gmail y de sus servicios asociados. También se añadirán herramientas de moderación, establecimiento de reglas de comunicación y la capacidad de responder mensajes de Workspace desde el propio cliente.

Este diseño, además de nuevas funciones, integra características para fomentar el uso de las aplicaciones de Workspace desde la propia Gmail. Por ejemplo, Google llevará las llamadas de Meet a Workspace, pudiendo tener conversaciones individuales de Meet dentro de Gmail, en primer lugar.

Se cambia el estilo de pequeñas ventanas que flotan en el cliente, ya que estas herramientas de Workspace consiguen su propia distribución en Gmail, en la parte de la izquierda. También se establecerán burbujas de notificaciones en las partes de la interfaz asociadas a estos mismos servicios. De nuevo, Google hace hincapié en la integración de estas herramientas y, por ejemplo, poder hacer uso de ellas sin tener que salir siquiera del cliente de correo electrónico.

¿Será obligatorio?

En un principio, el día 8 de febrero Gmail se lanzará un pequeño botón para que los usuarios puedan probar el nuevo diseño. Podrán testearlo todo lo que quieran, y podrán cambiar entre el diseño nuevo y el diseño antiguo. No obstante, esto cambiará a partir de abril; los que no hayan probado el diseño sufrirán un cambio de diseño forzado para que lo puedan probar. Eso sí, podrán revertir los cambios.

No será hasta mediados de año que esta opción desaparecerá, y el diseño será completamente obligatorio, siendo la "opción estándar" para Gmail. Llegará a todas las modalidades de Google Workspace para empresas y educación y a las versiones de G Suite de Google. Desgraciadamente, no parece que esta versión vaya a llegar para todos los usuarios de Gmail que no pagan por servicios de Google.

