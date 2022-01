Spotify marcará el contenido sobre la Covid-19, pero no borrará los pódcast de Joe Rogan

Spotify se encuentra en medio de una batalla, entre quienes le exigen medidas serias contra la desinformación sobre la Covid-19 de sus pódcast, y quienes defienden programas como el de Joe Rogan, quién también ha recibido apoyo desde España, por parte de El Rubius. Como respuesta, Spotify ha publicado por primera vez sus normas y etiquetará el contenido relacionado con la pandemia.

Tanto el músico Neil Young como la artista Joni Mitchell han decidido eliminar su música del catálogo de Spotify en protesta por los mensajes contra las vacunas que promueve Joe Rogan en sus programas de radio, que solo se pueden escuchar en esta plataforma. No son los únicos que han llamado la atención sobre este asunto a Spotify.

"Según los comentarios de las últimas semanas, queda claro que tenemos la obligación de hacer más para proporcionar equilibrio y acceso a información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas", dice el CEO de Spotify, Daniel Ek, en un comunicado donde la compañía ha querido zanjar la polémica surgida.

Las normas de Spotify

La plataforma asegura que cuenta con normas desde hace muchos años, que establecen las líneas rojas de lo que se puede publicar o comentar en los programas o música. Está prohibido difundir "contenido peligroso, falso o engañoso sobre la atención médica que pueda causar daño fuera de línea y/o representar una amenaza directa para la salud pública", también se prohíbe negar la existencia del SIDA o la Covid-19 o fomentar el contagio voluntario de enfermedades graves.

Sugerir que el uso de mascarillas puede causar "daño físico inminente y potencialmente mortal al usuario" o promover el consumo de lejía para curar enfermedades, así como insinuar que "las vacunas están diseñadas para causar la muerte" son también parte de estas líneas rojas que Spotify acaba de hacer públicas

Los contenidos que infrinjan estas normas serán eliminados, pero desde la dirección de la plataforma han revisado los programas más polémicos de Joe Rogan y no han considerado necesario eliminarlos. También desde The Verge hacen énfasis en la ligereza de las normas, que permiten a los podcasters decir que las vacunas causan la muerte, pero no que están diseñadas para ello.

A principios de año, 270 científicos y profesionales médicos firmaron una carta en la que pedían a Spotify que tomara medidas contra Rogan, acusándolo de difundir falsedades en el pódcast. No obstante, ha sido la protesta de Neil Young la que ha dado fuerza a este movimiento, aunque los pódcast de Rogan sigan en la plataforma, al contrario que las canciones de Young, que pronto deberían dejar de estar disponibles en todo el mundo desde esta app.

Aviso de Covid

Además de estas normas, la plataforma ha decidido avisar a los usuarios sobre aquellos contenidos que tratan sobre la pandemia. "Este aviso dirigirá a los oyentes a nuestro centro dedicado a COVID-19, un recurso que proporciona un fácil acceso a hechos basados en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes de confianza" explican.

Las líneas rojas que Spotify asegura tener desde hace años también hacen referencia al contenido violento, aquel material que "incite a la violencia o el odio por motivos" como la raza, la religión o la orientación sexual. Para que esto se respete, en un último esfuerzo por combatir la desinformación, Spotify se marca como objetivo concienciar a los creadores y editores sobre la responsabilidad del contenido que publican.

El incumplimiento de estas normas, podría dar lugar a que la plataforma eliminara el contenido, pero si se reiteran la plataforma tiene derecho a cancelar la cuenta de ese creador. Habrá que ver sin más adelante programas como el de Rogan mantienen algunos de los mensajes antivacunas que han suscitado esta polémica y cómo reacciona Spotify, quién insiste en que en su plataforma hay cabida para contenido que "puede no ser del agrado" de todos, pero "eso no significa que todo valga".

