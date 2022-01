Alexa está caída: los usuarios no pueden usar el asistente inteligente de Amazon

Clientes de Amazon con el asistente de voz Alexa en sus casas se han encontrado problemas para utilizar los dispositivos conectados de la compañía. El fallo, que ya ha confirmado la propia empresa, afecta a varios países, entre ellos España. Este asistente virtual no sufría una caída tan significativa desde 2019, cuando dejó de funcionar en varios países de Europa.

"Mis luces enchufes he interruptores desde la app smart life no me funcionan si le doy la orden a alexa" asegura uno de los afectados en la sección de comentarios de DownDetector. La web recoge las quejas de usuarios ante los fallos de servicio de cualquier plataforma de internet y sitúa el momento más álgido de las quejas a las 9:30 de la mañana.

Caída de Alexa Downd Detector Omicrono

La caída se ha comenzado a reportar a principios de la mañana, cuando muchos de los clientes de Amazon han notado la caída, lo que no descarta que el problema se iniciará antes. Tanto la aplicación Smart Life de Amazon como Alexa presentan fallos de funcionamiento, aunque las quejas han comenzado a reducirse desde las 10:30 de la mañana.

Otros usuarios afirman en las redes sociales que algunos dispositivos con Alexa sí funcionan, mientras otros dan problemas. Si los comandos de voz reciben respuesta por parte del asistente, este tarda mucho en contestar; mientras que en otros casos el anillo de luz azul que indica que está escuchando, se marca en rojo.

Sì, ti confermo che il nostro dipartimento tecnico è già a lavoro per il risolvere l'inconveniente! Grazie mille per la segnalazione, a presto! -Matteo — Amazon Help (@AmazonHelp) January 21, 2022

En Twitter, el gigante de las compras por internet informa a los afectados de diferentes nacionalidades que "el departamento técnico ya está trabajando para solucionar el problema", explica en italiano. Por el momento, la empresa no ha informado del origen de esta caída, aunque el fallo coindice con problemas en el servicio general y los servidores de Amazon.

No obstante, por ahora no se ha notificado mayores fallos como los que ocasionó la caída de AWS Cloud a finales de 2021. Cientos de web y servicios en Internet quedaron inactivas por un problema en esta plataforma de computación en la nube.

