Amazon sufre un fallo que ha afectado a cientos de webs y servicios en Internet

Siendo Amazon una de las mayores empresas del mundo actualmente, es lógico que su mercado vaya más allá del comercio online. De ahí surgen los Amazon Web Services, un conjunto de servicios de computación en la nube que se usan en todo el mundo, incluyendo España y Europa. Estos AWS, tal y como se conocen de forma abreviada, están sufriendo problemas.

Tal y como ha confirmado Amazon a The Associated Press, los Amazon Web Services estarían sufriendo una considerable caída. No ha sido hasta una hora después de que este problema ha aparecido que Amazon no ha confirmado que por fin ha detectado la causa.

Los Amazon Web Services se usan en todo tipo de aplicaciones web y en plataformas, tanto de organizaciones como de particulares. De hecho, algunos de los servicios más importantes que usa esta plataforma es Dropbox. Este problema ha causado que muchos de estos servicios hayan tenido problemas.

Los AWS, con fallos

Por ahora, ninguna de las cuentas en redes sociales de los Amazon Web Services ha confirmado el problema, más allá de que la propia Amazon haya especificado que ha encontrado el problema de raíz. Dentro de los AWS, el problema estaría residiendo en varios apartados, como el AWS Support Center así como el AWS Management Console. Los errores varían dependiendo del país, aunque hay fallos en prácticamente todas las regiones del mundo, tal y como se puede revisar en su página de estado.

Logo de Amazon

El problema estaría afectando únicamente a la división de AWS de Amazon, por lo que el fallo no parece haber afectado a otras partes de la compañía. Todo apunta a que los problemas residirían en la consola de gestión de los AWS, por lo que Amazon estaría trabajando activamente para resolverlo.

Uno de los servicios más importantes afectados por este problema ha sido League of Legends, según Downdetector. El popular videojuego MOBA, o más bien la propia compañía detrás de este juego, Riot, usa los AWS para almacenar su página web y otros servicios. Pero no es el único. Downdetector ha especificado que existen fallos en servicios como Facebook, Tinder, Netflix y Disney+. Es de esperar que en las próximas horas el fallo se solucione.

No es ni mucho menos la única caída de este estilo que ha sufrido el mundo en este último año. El pasado mes de noviembre Google Cloud Platform también sufrió una caída que tumbó cientos de webs durante más de dos horas y este verano la CDN Akamai tuvo una suerte similar. Aunque sin duda alguna la más famosa fue la caída de Facebook, que dejó inoperativos todos sus servicios.

