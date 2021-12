Así puedes averiguar si llevas una aplicación espía oculta en tu móvil

Un 15% de los españoles reconoce que vigilaría a su pareja de forma digital con aplicaciones para móviles. Un nuevo estudio revela el uso que se hace en España del "spouseware" las aplicaciones que permiten espiar a otras personas desde el móvil y, lo más peligroso, el poco conocimiento que tienen las posibles víctimas sobre cómo pueden protegerse.

Las aplicaciones de stalkerware crecen en popularidad desde hace años. En 2020 hubo 54.000 víctimas que fueron espiadas a través de esta app. Se usan en entornos familiares, principalmente en parejas para mantener controlados todos los movimientos y mensajes de la otra persona.

El uso de estas aplicaciones es ilegal en España y se considera una forma de maltrato, pues sirve de herramienta para después infligir violencia física y psíquica sobre la persona espiada. A pesar de ello, todavía hay personas que instalan a escondidas estas aplicaciones en los móviles de su pareja, incluso, algunos le piden directamente a la otra persona que lo haga como muestra de confianza.

Saber cómo funcionan es la clave para protegerse del espionaje y blindar el móvil ante estas apps. Según la encuesta de SAPIO Research, encargada por Kaspersky y varias ONG, el 72% conocen estas apps, pero solo el 31% es consciente de que la herramienta alerta al acosador cuando la víctima trata de desinstalarla de su móvil.

Descubre la app en tu móvil

El stalkerware no requiere conocimientos de informática, cualquiera puede encontrar una aplicación de este tipo en internet comprarla e instalarla con artimañas en el móvil de la persona a la que quieren controlar: "Cariño, me dejas el teléfono para hacer una llamada, que me he quedado sin batería".

Saber la ubicación exacta de otra persona

Al ser aplicaciones espía, no dejan rastro aparente para que la víctima no se percate del seguimiento en el dispositivo, que suele ocurrir en el móvil, pero también puede ser en una tablet o el ordenador. Mientras usan el móvil con normalidad, su pareja o acosador puede ver su ubicación en todo momento, leer las conversaciones de chat y mensajes en redes sociales, ver las fotos, vídeos y audios, incluso leer emails y ver el registro de llamadas.

Depende de la aplicación que se haya elegido para espiar, pero en líneas generales el acosador tiene acceso a casi cualquier dato del móvil de la otra persona. Muchas de ellas se hacen pasar por controles parentales, como por ejemplo MonitorMinor.

Aún así, si se conocen, es posible distinguir las señales que tanto el acosador como el móvil mandan para saber que algo no va bien. Si tu pareja o alguna persona cercana conoce detalles que no le has contado, como dónde has estado o comentarios que has hablado con otras personas por chat, sospecha.

Si crees que puedes ser víctima de un spouseware vigila la batería y datos móviles de tu smartphone. Estas aplicaciones necesitan hacer uso de estos recursos para vigilarte, aunque no estés usando mucho el móvil, verás que la batería se consume más rápido.

Mucho más eficaz es revisar la configuración de permisos de tu móvil, qué programas tienen permiso para registrar tu localización o leer el texto de tu pantalla, por ejemplo. Cuáles de las aplicaciones instaladas pueden acceder a los SMS y al almacenamiento, y si no reconoces alguno de los logos y nombres que aparecen, es el momento de pedir ayuda.

En último lugar, los expertos en ciberseguridad aconsejan contar con un sistema de seguridad o antivirus que detecte este tipo de software espía y te avise, pero este último consejo hay que tomarlo con cuidado y leer el siguiente apartado.

¿Qué hacer si te espían?

Antes de desinstalar corriendo la aplicación o eliminar los permisos a los que tiene acceso en el móvil, es importante valorar el riesgo. Como ya se ha mencionado antes, algunas de estas herramientas alertan a la otra persona que ha sido descubierta o que ya no está instalada la aplicación y puede ser un detonante para una reacción violenta.

"La víctima debe ser consciente de su situación, por lo que los mismos consejos no valen para todos" indica Kaspersky. De todas formas, cuando se descubre que una persona cercana ha instalado esa aplicación en el móvil, hay dos opciones a tener en cuenta.

La primera es llamar a una organización que ofrezca ayuda en casos de violencia de género u otro tipo de acoso. La segunda es llevar el dispositivo a la policía para que sirva como prueba ante un posible juicio, pues se trata de un delito que puede acarrear varios años de cárcel.

Comprarse otro teléfono y mantener instalada la aplicación sabiendo que todo lo que se haga con el móvil espiado llegará a esa persona, puede dar tiempo para buscar ayuda y plantear una estrategia para protegerse del acosador.

Protege tu privacidad

No siempre hay que llegar a este extremo, conociendo ya la existencia de estas herramientas de espionaje es posible adelantarse al problema y reforzar la seguridad del móvil. En internet se ofrecen muchas opciones que sirven de barrera contra esta invasión de la privacidad.

Tiny Check es una solución que encuentra las aplicaciones de stalkerware sin que el software y el acosador lo sepan. La aplicación Kaspersky Internet Security también sirve para detectar estos softwares espías, manda una notificación de alerta y redirige a la víctima hasta una serie de consejos para ayudarla a gestionar la situación.

Aparte de usar antivirus, el propio usuario puede proteger el teléfono de intrusos no dejando el teléfono sin vigilancia o usando una contraseña y sistemas de biometría como la huella dactilar para que nadie salvo tú puedas usarlo. Sobre todo, lo más importante es blindar el teléfono con una contraseña y no contársela a nadie, aunque creamos confiar en esa persona.

Si quieres prestar el dispositivo a otras personas, también puedes confiar en el Modo Invitado en Android o iOS, que permite hacer llamadas o consultar alguna aplicación, pero sin que accedan a datos personales como fotos o instalen nada. Por último, vigila las aplicaciones que soliciten acceso a la función de Accesibilidad y los permisos que reciben para controlar elementos del teléfono, de vez en cuando.

