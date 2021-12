Caída de Twitch, Fifa, Fortnite y PlayStation: varios videojuegos se van a negro

Si esta tarde estabas viendo Twitch y has tenido problemas para ello, no has sido solo tú: Internet ha sufrido una caída en el mundo de los videojuegos. Una caída que aunque se ha resuelto en algunos casos como el de Twitch, sigue afectando a todo tipo de plataformas y títulos en España.

Según recoge Downdetector, videojuegos principalmente online como el Fifa, Fortnite, Call of Duty o League of Legends han sufrido una caída. Y no solo estos videojuegos, sino las plataformas que las sustentan, como EA o PlayStation Network. Un fallo generalizado que ha comenzado alrededor de las 16:45 de la tarde hora peninsular española.

Todo apunta a que se trata de un nuevo fallo en los Amazon Web Services, un servicio que ya tuvo problemas hace unos pocos días y que parece estar volviendo a sufrir una caída generalizada.

Caídos varios servicios

En primera instancia, el fallo lo ha sufrido Twitch, provocando problemas de conexión en la plataforma de streaming. No ha sido hasta poco después que el problema se ha arreglado para Twitch pero que ha comenzado para estas plataformas. Y es que los Amazon Web Services son la base de todos estos videojuegos.

Hablamos principalmente de videojuegos online y de plataformas de videojuegos, como PlayStation Network o EA. Los reportes de los usuarios en Downdetector llevan siendo constantes en los últimos minutos, destacando que la caída ha sido generalizada. Los Amazon Web Services se usan en todo tipo de aplicaciones web y en plataformas, tanto de organizaciones como de particulares, y al ser Twitch de Amazon, también ha sufrido las consecuencias de la caída.

El pasado 7 de diciembre pasó algo similar, afectando a la consola de gestión de los Amazon Web Services y a sitios como League of Legends. El fallo tardó en resolverse unas pocas horas, y días después, parece haber ocurrido lo mismo. Aún con todo, la página web de estado de la compañía no refleja ningún problema en Europa, pero sí en Norteamérica.

El problema se está solucionando poco a poco para algunas plataformas. Tendrás que ser paciente y esperar que se arregle en las próximas horas. Afortunadamente, no parece una caída especialmente grave, como la que sí sufrió Facebook este mismo año, que provocó que todas las plataformas de la compañía ahora conocida como Meta desaparecieran de Internet.

